Сердце не билось: жуткие подробности смерти юной туристки из РФ в Египте

Девятнадцатилетняя студентка из России умерла в Хургаде. Девушка впала в кому и не пришла в сознание, несмотря на помощь врачей и сбор средств. Почему произошла трагедия, что говорят ее друзья, преподаватели и медики, какие инфекции опасны для туристов в Египте, — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти юной россиянки в Египте

По информации СМИ, девушка отправилась в Хургаду вместе с матерью по туристической путевке в период с 18 по 28 июня. В предпоследний день отпуска студентка пожаловалась на плохое самочувствие: сильную слабость, рвоту и расстройство желудка. Она провела большую часть дня в гостиничном номере. Когда Регине стало лучше, она пошла с матерью на пляж.

«Мы немного покупались, потом лежали на лежаках, она поспала, встала и пошла в туалет. Ее не было минут пять. Я пошла за ней и нашла без сознания», — рассказала журналистам мать девушки.

СМИ отмечают, что у туристки произошла остановка сердца, после чего ее экстренно доставили в одну из больниц Египта. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки, однако длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению мозга. Девушка впала в глубокую кому, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

По информации СМИ, врачи выявили тяжелое нарушение обмена веществ, сопровождаемое критически низким уровнем калия в крови. Кроме того, из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути медики диагностировали у пациентки аспирационную пневмонию (возникает после попадания инородного тела в легкие. — NEWS.ru).

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Как близкие пытались помочь 19-летней студентке, впавшей в кому в Египте

Жених девушки сообщил в социальных сетях, что 2 июля ее родственники получили разрешение от египетских врачей на транспортировку тела в Россию.

«Сумма эвакуации была неподъемной — 8 миллионов рублей. Она закладывает в себя перелет, оплату персонала, топлива для самолета», — сказал он.

Семья, друзья и неравнодушные люди пытались помочь организовать вылет в Россию специальным медицинским самолетом с реанимационной бригадой и всем необходимым. За три дня на эти цели общими усилиями было собрано около 3,5 млн рублей. Однако девушка ушла из жизни 6 июля.

«Это огромная помощь, и семья бесконечно благодарна всем, кто откликнулся, — сказал жених девушки. — Сейчас впереди оформление необходимых документов. По предварительной информации, примерно через 10 дней будет возможна транспортировка в Россию. Собранные средства будут направлены на оплату транспортировки, перелетов, похорон и других расходов, связанных с этой тяжелой ситуацией. Все оставшееся передадим в благотворительные фонды».

Что известно о 19-летней студентке из Белгорода

Девушка училась в родном Белгороде в инженерном юношеском лицее-интернате, рассказали NEWS.ru ее преподаватели. Она окончила на отлично, с золотой медалью.

«Весь наш лицей выражает соболезнования семье и близким. Она всегда оставалась отзывчивой ученицей, с уважением относилась к учителям и одноклассникам. Мы не можем поверить в то, что оборвалась жизнь нашей девочки, и сохраним о ней добрую память», — сообщили преподаватели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам педагогов, в 2024 году она переехала в Нижний Новгород, где поступила на факультет экономики Нижегородского университета. В первый учебный день девушка познакомилась с Екатериной, после чего они стали близкими подругами.

«В феврале следующего года у нас была компания из семи девчонок, — отметила Екатерина. — Мы во всем поддерживали друг друга. Она — очень светлый, добрый и отзывчивый человек, очень сильно любила спорт и животных, особенно собак. Она никогда не унывала и всегда верила, что удача на ее стороне. Когда у меня ухудшалось настроение, она была как лучик света».

Екатерина добавила, что после разговора с подругой забывала обо всех проблемах. «Родителям и молодому человеку было очень тяжело потерять родного человека. Нам всем будет ее не хватать», — добавила она в разговоре с NEWS.ru.

Почему 19-летняя студентка из России умерла в Египте

По данным СМИ, причиной смерти могло стать тяжелое пищевое отправление. При этом врач-невролог Дмитрий Малых в беседе с NEWS.ru заметил, что делать подобные предположения преждевременно. По его словам, многократная рвота и диарея могут вызывать критическое обезвоживание и потерю электролитов, прежде всего, калия. Это приводит к опасным нарушениям сердечного ритма.

«От этого может остановиться сердце. В тех случаях, когда у пациента наблюдаются выраженные симптомы обезвоживания, которые сопровождаются сильной рвотой без остановки, необходимо немедленно обратиться в медицинскую службу. Видимо, это было сделано слишком поздно, и врачи не могли вмешаться в ситуацию», — высказал мнение врач.

Малых предположил, что с девушкой произошел несчастный случай. Все окончательно станет ясно после проведения соответствующей медицинской экспертизы, добавил он.

Рынок в Каире, Египет Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Какие инфекции опасны для россиян в Египте

В Египте наибольшую опасность для туристов представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская. По ее словам, одной из самых распространенных проблем остается острый гастроэнтерит, который может привести к выраженному обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Следует помнить и о риске заражения вирусным гепатитом А, брюшным тифом, а также лихорадкой денге в отдельных регионах. Эти заболевания могут протекать тяжело и требуют госпитализации», — сказала она.

Не стоит заниматься самолечением за рубежом, заметил реаниматолог Андрей Звонков. При возникновении болезненных симптомов или отравлений нужно сразу идти к врачу. Местные медики знают, как бороться с «южными инфекциями» и отравлениями. У них для этого есть специальный арсенал средств.

«В южных странах встречаются инфекции, которые не пощадят никого, особенно приезжих. Если коренные жители к ним устойчивы, то мы — лакомый кусок для всех микробов местного значения», — добавил Звонков в беседе с NEWS.ru.

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