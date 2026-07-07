Китай и Россия могли послать жесткий сигнал Трампу на похоронах Хаменеи Sohu: Россия и Китай на похоронах Хаменеи поддержали Иран вопреки надежде Трампа

На похоронах погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в то время как Соединенные Штаты отмечали 250-летие независимости, Исламская Республика прошла через государственные траурные церемонии с участием миллионов граждан, пишет Sohu. Особую дипломатическую значимость приобрело присутствие представителей России и Китая, которые не отказались от участия в мероприятиях.

Российскую делегацию возглавил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, который заявил, что иранский народ не поддался внешнему давлению и в конечном итоге добьется победы. Китай представил заместитель председателя Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, выразивший надежду на быстрое восстановление национальной безопасности, социальной стабильности и развития при новом руководстве. По мнению аналитиков, участие России и Китая в церемонии посылает сигнал о сохранении стратегической поддержки Тегераном со стороны ключевых мировых игроков, несмотря на попытки изоляции Ирана.

Эксперты также отмечают, что американская сторона недооценила символическое значение Хаменеи как для Ирана, так и для всего Ближнего Востока. Расчеты строились на ошибочных предположениях, что смерть верховного лидера спровоцирует хаос и ослабит государство. Однако вместо этого Иран продемонстрировал единство, а траурная церемония собрала рекордное количество участников.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, но при этом отметил, что по-прежнему заинтересован в заключении мира с Тегераном. Стороны либо придут к соглашению, либо «работа будет завершена», уточнил он.