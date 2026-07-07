Обломки дрона ВСУ вызвали пожар на предприятии на Кубани

Обломки дрона ВСУ вызвали пожар на предприятии на Кубани Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на предприятии в станице Смоленской из-за БПЛА

В станице Смоленской Северского района упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Вследствие инцидента на территории одного из местных предприятий возник пожар.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение стопы после детонации дрона ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области. Пострадавшему оказали помощь.

До этого украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Женщину доставили в больницу с акубаротравмой.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.