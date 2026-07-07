Европу заподозрили в оружейной зависимости от США Аналитик Браун: закупки оружия в США усиливают зависимость Европы от Пентагона

Дальнейшие закупки вооружений у США со стороны Европы лишь усиливают ее зависимость от Вашингтона, объяснил РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. Он отметил, что предложение, выдвинутое генсеком НАТО Марком Рютте, и требование главы Белого дома Дональда Трампа о приобретении дополнительного вооружения на сумму $300 млрд лишь подтверждают его выводы.

Эта зависимость усугубляется за счет масштабных дальнейших закупок, прежде всего оружия двойного назначения, способного нести ядерный заряд, что многократно увеличивает опасность для Европы, — указал Браун.

По словам специалиста, несмотря на усилия по развитию собственной оборонной промышленности, Европа сохраняет глубокую зависимость от США. Он добавил, что в рамках НАТО эта зависимость неизбежна, поскольку ведение военных операций без американских спутниковых систем и систем боевого управления невозможно.

В заключение Браун заявил, что вассальная роль Европы в контексте политики Трампа только усугубляется. При этом союзники существенно увеличили военные расходы после критики со стороны президента США, однако значительная доля этих новых заказов приходится на американских производителей.

Ранее сообщалось, что НАТО запускает новые проекты промышленной кооперации, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно на европейской территории. К инициативам присоединились американские и европейские предприятия.