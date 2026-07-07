В Нью-Йорке чуть не рухнул небоскреб

В Нью-Йорке чуть не рухнул небоскреб PIX11: пять этажей обрушились в строящемся здании в Нью-Йорке

Пять этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка, сообщает телеканал PIX11 со ссылкой на пожарную службу города. Отмечается, что это произошло после деформации двух несущих колонн.

На этажах с 21-го по 26-й произошло частичное обрушение, — говорится в сообщении.

Утром поступил сигнал о происшествии — ему предшествовали сообщения о падающих кирпичах. При осмотре здания специалисты выявили множество трещин, а также провисание перекрытий. Спасатели провели эвакуацию строителей, а заодно вывели всех, кто находился в соседнем здании — студии NewsNation.

До этого в доме Петроградского района Санкт-Петербурга обрушился пол, возбуждено уголовное дело. В здании располагалась аптека.

Ранее в пакистанском городе Лахор при обрушении крыши учебного центра погибли 14 детей. Отмечалось, что самому младшему из них было пять лет, а старшему — 16.

Также сообщалось, что следствие рассматривает утечку бытового газа как одну из версий обрушения дома и последующего пожара в Липецке. В результате инцидента погибли три человека, в том числе один ребенок.