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07 июля 2026 в 19:11

В российском регионе заработали 80 АЗС после перебоев

Кондратьев: еще 80 АЗС заработали в Краснодарском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Краснодарском крае после перерыва возобновили работу 80 автозаправочных станций, сообщил в МАКСе губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава края уточнил, что власти продолжают предпринимать шаги для ускорения процедуры разгрузки топлива.

В результате за последние дни удалось сократить количество неработающих заправок — на сегодняшний день еще 80 возобновили свою работу, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в регионе будет запущен пилотный проект по продаже топлива с использованием QR-кодов. Также, по словам главы региона, вводится ограничение на реализацию бензина — не более 40 литров в одни руки.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак на совещании в правительственном ситуационном центре заявил, что обстановка на внутреннем топливном рынке сохраняет напряженный характер. По словам зампреда правительства, ситуация усугубляется сезонным ростом потребления горючего и незапланированными остановками нефтеперерабатывающих заводов на ремонт.

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Вениамин Кондратьев
АЗС
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