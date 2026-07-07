Кубанку наказали за клевету о ЗППП у бывшей возлюбленной мужа Жительницу Краснодара приговорили к общественным работам за клевету

Жительницу Краснодара приговорили к 332 часам обязательных работ за распространение ложных сведений о бывшей возлюбленной ее экс-супруга, сообщает Telegram-канал Mash. Суд установил, что женщина обвиняла косметолога в наличии заболеваний, передающихся половым путем, и распространяла эти сведения среди клиентов. В результате пострадавшая потеряла часть дохода и обратилась в суд.

Согласно судебному делу, конфликт начался после того, как женщина увидела в соцсетях фотографию бывшего мужа с косметологом. После этого она стала приходить в кабинет специалиста и сообщать посетителям о якобы имеющихся у нее половых заболеваниях, а также связывалась с клиентами и арендодателем помещения.

В суде подтвердилось, что информация о болезни не соответствовала действительности. Женщину признали виновной в клевете и назначили ей наказание в виде общественных работ.



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