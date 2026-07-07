Семейная ипотека — 2026: какие изменения, кого коснутся, что со ставкой

Условия госпрограммы льготного кредитования «Семейная ипотека» останутся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщил Минфин РФ. При этом в будущем власти планируют ограничить срок действия льготной ставки 15 годами, следует из проекта правил. Какие еще нововведения могут ввести, как они отразятся на заемщиках — в материале NEWS.ru.

Кого коснутся новые правила выдачи семейной ипотеки

Новые правила коснутся договоров, заключенных с 1 октября 2026 года. Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых, а рыночные ставки заметно выше. Государство возмещает банкам разницу по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%» (из этой суммы вычитаются 6%, которые платит заемщик).

Согласно новым условиям, которые еще не утверждены, кредитные организации будут получать такую компенсацию в течение 15 лет с момента оформления кредита. После этого государственная субсидия прекратится, и банкам придется переводить заемщиков на рыночные условия.

Что еще может измениться в программе «Семейная ипотека»

Дифференциация ставок по числу детей в предложениях по совершенствованию программы семейной ипотеки — наиболее рыночно значимая часть пакета изменений, полагает директор по маркетингу OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его словам, около 60% заемщиков по семейной ипотеке — родители с одним ребенком, для которых возможно повышение ставки до 10–12%. Для семей с двумя детьми предлагается сохранить ставку в 6%, а для многодетных — снизить до 4–5%. В экспертной среде обсуждаются более жесткие сценарии, например, 12% — для однодетных, 10% — для семей с двумя детьми, 8% — для многодетных. Такая «вилка» может ощутимо сократить бюджетную нагрузку, подчеркнул Межевикин.

«Поскольку доля многодетных семей в общем числе заемщиков не превышает 10%, повышение затронет основную массу клиентов. Однако даже ставка 12% выглядит привлекательно на фоне рыночных 17–19%», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Еще одно важное изменение касается родителей, не состоящих в официальном браке или не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. Для них Минфин предлагает повысить ставку до 8–9%, чтобы исключить ситуации, когда второй родитель пытается оформить еще один льготный кредит.

Возможное повышение ставки с 6% до 10% для семей с одним ребенком — это чувствительный удар, считает член комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Ирина Киселева. Для кредита в 6 млн рублей на 25 лет ежемесячный платеж при ставке 6% составит около 38 600 рублей, а при 10% — 54 500. Рост более чем на 40%, отметила она в разговоре с NEWS.ru.

«Для регионов с невысокими доходами такая нагрузка может сделать жилье недоступным, лишив поддержки значительную часть семей, которые планируют второго ребенка», — высказала мнение эксперт.

Как изменения в госпрограмме льготной ипотеки отразятся на заемщиках

Киселева предположила, что возможное ограничение срока льготной ставки до 15 лет — самый негативный аспект изменений. В целом они носят двойственный характер, полагает она.

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Есть плюсы — это повышение адресности государственной поддержки. Помощь концентрируется на семьях с двумя и более детьми, что соответствует изначальной цели программы.

«Правительству предстоит найти баланс между бюджетной экономией и сохранением социальной функции программы. Перенос решения на 1 октября говорит о признании сложности этой задачи. Но в текущей формулировке изменения могут серьезно охладить рынок», — высказала мнение эксперт.

Межевикин в свою очередь подчеркнул, что обсуждение новых параметров — это не попытка преломить рынок, а естественная адаптация мер поддержки. Программа постепенно трансформируется из универсальной в адресную, ориентированную на реальные демографические цели.

«Мы не ожидаем резкого снижения спроса среди нашей целевой аудитории. Семейная ипотека останется драйвером, но более спокойным и менее спекулятивным. К концу года доля господдержки в выдачах может сравняться с рыночной — примерно 50/50, тогда как еще в 2025 году 82% всех кредитов приходилось именно на льготные программы», — сказал он.

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что программа постепенно ужесточается.

«На ее старте не предполагалось, что высокие ставки будут держаться так долго и потребуется много бюджетных средств на компенсации банкам», — заявил он.

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