«Не продается»: Дания дала жесткий ответ Трампу по Гренландии

Гренландия не будет продана и не станет частью США, приводит агентство Ritzau слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен. На саммите НАТО в Анкаре она подчеркнула, что жители острова ясно дали понять, что не желают входить в состав Соединенных Штатов.

Этого не произойдет. Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства, — указала политик.

Глава датского правительства подтвердила, что у Дании налажено хорошее военное сотрудничество с США в сфере безопасности в Арктике, и она заинтересована в его расширении. Премьер-министр также добавила, что Копенгаген в значительной степени достигает целевого показателя НАТО по расходам на оборону, составляющего 5% ВВП.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Запада не проявляли уважения в отношении суверенитета Дании в контексте присоединения Гренландии к США. При этом они требуют уважения к территориальной целостности Украины, констатировал дипломат.