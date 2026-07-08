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08 июля 2026 в 01:45

На Солнце произошел мощнейший выброс энергии

ТАСС: на Солнце зафиксирована сильная вспышка длительностью 13 минут

Солнечная вспышка Солнечная вспышка Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вечером во вторник, 7 июля, на Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности М, длившаяся 13 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Уточняется, что вспышка класса М4.0 была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4482 (S11E23) в 17:19 по московскому времени.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X, начиная с минимального класса A0.0. При переходе к следующей букве мощность излучения возрастает в 10 раз. Эти вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, а при достижении земной орбиты облака этой плазмы способны провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошло восемь вспышек предпоследнего класса М. Из-за масштабных космических выбросов мощность магнитной бури на Земле временно поднялась до высокого уровня G3. Ученые непрерывно фиксировали опасную солнечную активность различной продолжительности начиная со второй половины ночи.

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