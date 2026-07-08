Норвегия раскошелилась на покупку снарядов для Украины Норвегия выделила $306 млн на покупку ракет Patriot для Украины

Норвегия выделила Украине 3 млрд крон ($306 млн) на закупку ракет для ЗРК Patriot, сообщается на сайте правительства страны. В этом же документе указано, что с 2023 по 2025 год Осло предоставило Киеву более $3 млрд на нужды ПВО.

Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для системы ПВО Patriot напрямую на заводе в США, — говорится в пресс-релизе.

Ранее аналитик Райнер Браун допустил, что дальнейшие закупки вооружений у США со стороны Европы лишь усиливают ее зависимость от Вашингтона. Он отметил, что предложение, выдвинутое генсеком НАТО Марком Рютте, и требование главы Белого дома Дональда Трампа о приобретении дополнительного вооружения на сумму $300 млрд лишь подтверждают его выводы.

До этого сообщалось, что НАТО запускает новые проекты промышленной кооперации, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно на европейской территории. К инициативам присоединились американские и европейские предприятия.