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08 июля 2026 в 00:58

Норвегия раскошелилась на покупку снарядов для Украины

Норвегия выделила $306 млн на покупку ракет Patriot для Украины

Флаг Норвегии Флаг Норвегии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Норвегия выделила Украине 3 млрд крон ($306 млн) на закупку ракет для ЗРК Patriot, сообщается на сайте правительства страны. В этом же документе указано, что с 2023 по 2025 год Осло предоставило Киеву более $3 млрд на нужды ПВО.

Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для системы ПВО Patriot напрямую на заводе в США, — говорится в пресс-релизе.

Ранее аналитик Райнер Браун допустил, что дальнейшие закупки вооружений у США со стороны Европы лишь усиливают ее зависимость от Вашингтона. Он отметил, что предложение, выдвинутое генсеком НАТО Марком Рютте, и требование главы Белого дома Дональда Трампа о приобретении дополнительного вооружения на сумму $300 млрд лишь подтверждают его выводы.

До этого сообщалось, что НАТО запускает новые проекты промышленной кооперации, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно на европейской территории. К инициативам присоединились американские и европейские предприятия.

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