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08 июля 2026 в 12:16

Кардиолог дал советы, как эффективно замедлить старение сердца

Кардиолог Пронин призвал отказаться от курения для поддержания здоровья сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для поддержания здоровья сердца и профилактики заболеваний этого органа следует отказаться от курения и алкоголя, заявил в беседе с KP.RU кардиолог Андрей Пронин. Врач также посоветовал больше двигаться и соблюдать баланс работы и отдыха.

Чтобы замедлить старение [сердца] и поддерживать сосуды в хорошем состоянии, достаточно следовать простым правилам. Самое важное — это образ жизни: нормальный режим, сбалансированный рацион, средиземноморский способ питания, правильный баланс работы и отдыха — обязательно с хорошим сном. Ведите здоровый образ жизни — откажитесь от курения и алкоголя, не доводите себя до малоподвижности, — призвал Пронин.

Он порекомендовал проходить профилактические осмотры как минимум раз в год. Именно диспансеризация помогает выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии и минимизировать последствия. Врач добавил, что риск преждевременного инфаркта повышает не только наследственность, но и внешние триггеры: плохое питание, вредные привычки и отсутствие движения.

Ранее кардиолог Андрей Кокин заявил, что дискомфорт в области живота, симптомы, похожие на изжогу, тошнота, холодный пот, постоянное чувство усталости, одышка и головокружение могут быть признаками проблем с сердцем. По его словам, отеки ног и потемнение в глазах также являются серьезными сигналами тревоги.

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