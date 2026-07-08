Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 12:25

В Иркутской области воспитательницу оштрафовали за жестокое отношение к детям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иркутской области воспитательницу детского сада оштрафовали за жестокое отношение к детям, сообщает Angarsky. Мировой судья признал ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Сообщается, что в октябре 2025 года она применила физическое и психологическое воздействие в отношении пяти детей — хватала их за руки, одежду и толкала. О случившемся стало известно после обращения матери одного из воспитанников.

В ходе следствия воспитательница признала вину и раскаялась. Она уволилась по собственному желанию до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что в Туве начали проверку в отношении детского сада, где у детей на теле появлялись следы от неизвестных уколов. Родители воспитанников подозревают, что таким образом воспитатели пытались успокоить детей.

Регионы
Иркутская область
воспитатели
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат ответил, как россияне отреагируют на продажу бензина по QR-кодам
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.