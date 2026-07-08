В Иркутской области воспитательницу оштрафовали за жестокое отношение к детям

В Иркутской области воспитательницу оштрафовали за жестокое отношение к детям

В Иркутской области воспитательницу детского сада оштрафовали за жестокое отношение к детям, сообщает Angarsky. Мировой судья признал ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Сообщается, что в октябре 2025 года она применила физическое и психологическое воздействие в отношении пяти детей — хватала их за руки, одежду и толкала. О случившемся стало известно после обращения матери одного из воспитанников.

В ходе следствия воспитательница признала вину и раскаялась. Она уволилась по собственному желанию до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что в Туве начали проверку в отношении детского сада, где у детей на теле появлялись следы от неизвестных уколов. Родители воспитанников подозревают, что таким образом воспитатели пытались успокоить детей.