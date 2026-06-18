Воспитатель дверью оторвал ребенку фалангу пальца в Саратовской области

Воспитатель прищемил дверью палец ребенку в детском саду в Саратовской области и не оказал ему первую помощь, передает Telegram-канал «112». Мальчику оторвало фалангу.

Как рассказала мать пострадавшего, после инцидента работники не сразу вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали с открытым переломом третьей фаланги и прооперировали.

Кроме того, женщина утверждает, что заведующая детсада назвала ее сына «больным», несмотря на то что семья посещала психолога и никаких отклонений у ребенка выявлено не было. В связи с этой ситуацией Следственный комитет организовал проверку.

Ранее в управлении образования Махачкалы сообщили, что уволили заведующую и трех сотрудниц детсада, где трехлетней девочке оторвало палец. Суд арестовал двух воспитательниц и няню по этому делу.

До этого в московском детском саду № 1387 Управления делами президента РФ во время прогулки девочка упала на веранде и получила открытый перелом челюсти. В момент происшествия дети находились на площадке без присмотра взрослых.