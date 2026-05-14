В Махачкале уволили воспитателей, отрезавших палец ребенку прямо в детсаду

В Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детсада, где трехлетней девочке оторвало палец, сообщили РИА Новости в управлении образования города. Речь идет о двух воспитательницах и няне, которых по этому делу арестовал суд.

Ранее сообщалось, что пострадавшей девочке сначала прищемило мизинец дверью, а воспитатели его дорезали. Сотрудники детсада попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Ребенка госпитализировали с травматической ампутацией мизинца правой стопы. Врачи не смогли спасти палец. Детсад при этом продолжил работу.

СК возбудил уголовное дело о халатности и предоставлении опасных услуг. Троих работников детского сада задержали и отправили в СИЗО. Воспитатели своевременно вызвали ребенку бригаду скорой помощи. Они не признали вину.

До этого в московском детском саду № 1387 Управления делами президента РФ во время прогулки девочка упала на веранде и получила открытый перелом челюсти. В момент происшествия дети находились на площадке без присмотра взрослых.