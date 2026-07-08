«Борьба за власть»: депутат об атаке ВСУ на газопровод в Турцию на Кубани

«Борьба за власть»: депутат об атаке ВСУ на газопровод в Турцию на Кубани Депутат Чепа: ВСУ могли подставить Зеленского атакой на газопровод в Турцию

ВСУ могли подставить президента Украины Владимира Зеленского, атаковав станцию «Краснодарская», задействованную в поставках газа в Турцию, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это может быть связано с внутренней борьбой за власть в Киеве.

Прежде чем что-то заявлять [об ударе ВСУ по газопроводу на Кубани], мы должны быть уверены, что эти атаки согласованы с Зеленским и не происходят без его ведома. Он далеко не контролирует ситуацию с военными. Учитывая внутреннюю борьбу на Украине, в том числе за власть, возможно, это провокация против Зеленского в будущей борьбе за президентство. Это говорит и о возможности договоренностей с Зеленским. Мы помним различные соглашения, в том числе с американцами, о нанесении и ненанесении ударов, моратории. Россия поддерживала эти договоренности, а Киев — нет, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что бесконтрольность и неуправляемость украинской власти усложняют подготовку к переговорам. Зеленский, по словам парламентария, не способен гарантировать выполнение соглашений ни России, ни Западу.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали станцию «Краснодарская», которая участвует в цепочке поставок газа по газопроводу «Голубой поток». Удары были направлены на срыв непрерывных поставок российского газа в Турцию.