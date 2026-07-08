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08 июля 2026 в 11:35

Следком подвел итоги расследования дела бойцов «Азова»

Следственный комитет завершил расследование дела 16 бойцов «Азова»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 16 военнослужащих полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Им предъявлены обвинения в участии в террористической организации и обучении такой деятельности, передает ТАСС.

Завершено расследование уголовных дел в отношении 16 военнослужащих запрещенного в РФ полка «Азов». В их числе Александр Куранов, Евгений Гавриш и другие лица, обвиняемые в участии в террористической организации и обучении такой деятельности. В ходе работы с задержанными украинскими боевиками следствием выявлены новые эпизоды преступлений, связанных с убийствами мирных жителей в разные периоды, — отметили в ведомстве.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что за 2026 год потери ВСУ среди завербованных «Азовом» молодых людей от 18 до 24 лет на Краснолиманском направлении составили 1410 человек. Он уточнил, что основной упор при вербовке делается на так называемую молодежку «Азова».

Россия
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