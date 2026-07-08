В Иране заявили о погибшем при ударах США по Хузестану

В Иране заявили о погибшем при ударах США по Хузестану Один человек погиб, двое ранены при ударах США по Ирану

Один человек погиб, двое получили ранения в результате утренних ударов США по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие в иранской провинции Хузестан, сообщает Fars со ссылкой на главу отдела безопасности провинции Валиоллу Хаяти. По его данным, удары были нанесены утром 8 июля по юго-западной части страны.

Сегодня утром враг нанес удары по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. К сожалению, в результате атак один человек погиб, еще двое были ранены, — сказал Хаяти.

Ранее агентство Fars сообщило, что Иран угрожает ударами по энергетической инфраструктуре США и Израиля в регионе. В число целей войдут также американские нефтяные и газовые компании на Ближнем Востоке.

Иранский телеканал Al Alam сообщил о повреждениях на объектах нефтехимического предприятия в провинции Хузестан — они стали следствием ударов со стороны Вооруженных сил Израиля.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.