Россиянин продавал персональные данные и фасовал по пакетам мефедрон В Буграх задержали мужчину по делу о продаже данных россиян через Telegram

В Буграх Ленинградской области задержали 28-летнего мужчину, который, предположительно, торговал персональными данными россиян через Telegram-ботов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина получал необходимые сведения через специальные сервисы и передавал их третьим лицам за деньги. Это может стать первым публичным случаем привлечения к ответственности такого продавца персональных данных в Петербурге и регионе.

Во время обыска у задержанного также обнаружили более 650 граммов наркотиков, расфасованных примерно в 800 свертков для возможного сбыта. Экспертиза части изъятых веществ подтвердила наличие мефедрона, остальные материалы проверяются.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела — о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года в российской доменной зоне .RU мошенники создали около 400 сайтов с предложениями купить поддельные подписки на нейросети. По данным экспертов, злоумышленники маскируют свои ресурсы под легальные сервисы искусственного интеллекта и используют их для обмана пользователей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.