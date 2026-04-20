20 апреля 2026 в 07:28

Более 400 сайтов продавали в России фейковые подписки на ИИ

В России выявили около 400 фишинговых сайтов с фейковыми подписками на ИИ

С начала 2026 года в российской доменной зоне .RU мошенники создали порядка 400 сайтов, предлагающих купить фейковые подписки на нейросети, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компании ESA PRO. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под легальные сервисы, используя новую схему обмана.

Главная опасность таких сайтов — их мнимая легитимность. В отличие от классических фишинговых страниц, оплата здесь происходит не на самом ресурсе, а через Telegram-бота. Это позволяет мошенникам быстро менять ботов, а сайтам — жить дольше, поскольку доказать их вредоносность технически сложнее.

Стоимость фейковой подписки на ИИ составляет в среднем 2–4 тыс. рублей в месяц, а «корпоративного тарифа» — 20–30 тыс. рублей. По оценкам экспертов, ежемесячно только крупные мошеннические ресурсы посещают до 50–60 тыс. человек, и примерно 1% из них попадаются на уловку и платят.

Специалисты предполагают, что из-за действий мошенников россияне уже могли потерять сотни миллионов рублей в текущем году. Эксперты призывают пользователей быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам из рекламы нейросетей.

Ранее предприниматель, эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова рассказала, что искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

