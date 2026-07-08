В Госдуме оценили ужесточение регулирования микрофинансовых организаций

Ужесточение регулирования микрофинансовых организаций принесет пользу гражданам, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что это поможет людям избежать сложных жизненных ситуаций.

Как правило, [микрофинансовые] организации не очень честно ведут себя по отношению к людям, засасывают их в долговую петлю. И, очевидно, надо очищать рынок от недобросовестных участников, — заявил Аксаков.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций защитит заемщиков от скрытых услуг. По ее мнению, обновленные правила повысят прозрачность на рынке микрозаймов и сделают работу МФО более цивилизованной.