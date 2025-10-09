Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 21:43

Рынку микрофинансов в России предрекли крах

«Коммерсант»: число микрофинансовых организаций в России сократится вдвое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу 2027 года количество микрофинансовых организаций в России может уменьшиться более чем вдвое, заявил «Коммерсанту» гендиректор МФК «Саммит» Алексей Имховик. Сейчас на рынке работает свыше 800 организаций, но сохранится не более 350--400.

Имховик объяснил такую тенденцию беспрецедентным ужесточением регулирования отрасли. Основными причинами сокращения станут обязательная биометрическая идентификация через ЕБС, требующая инвестиций в 40--60 млн рублей, и вводимые с 2026 года ограничения по количеству дорогих займов, добавил он.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Центробанк запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность. По его словам, это позволит сократить закредитованность населения. Он добавил, что на сегодня просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей.

Между тем депутат Государственной думы Солтан Узденов рассказал, что законопроект о запрете онлайн-микрозаймов, который готовится к рассмотрению в Госдуме, является необходимой мерой для борьбы с мошенничеством в сфере микрофинансов. Он отметил, что, сколько бы парламентарии ни принимали законов, в России все равно наблюдается тенденция роста выдачи микрозаймов без непосредственного присутствия клиента.

