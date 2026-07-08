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08 июля 2026 в 12:15

Умерла бывшая жена Вуди Аллена

Актриса Луиза Лассер умерла на 88-м году жизни

Луиза Лассер Луиза Лассер Фото: IMAGO/PHOTOlink /MediaPunch/Global Look Press
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Американская актриса Луиза Лассер умерла в возрасте 87 лет, сообщила газета The New York Times. По информации издания, артистка скончалась по естественным причинам в своем доме на Манхэттене.

Лассер начала актерскую карьеру в 1960-х годах. В этот период она познакомилась со сценаристом и режиссером Вуди Алленом, за которого вышла замуж в 1966 году. Актриса приняла участие в его дебютной режиссерской работе «Что случилось, тигровая лилия?», а затем снялась еще в нескольких его фильмах, включая «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить».

После развода с Алленом в 1970 году Лассер продолжила карьеру в кино и на телевидении. Она сыграла в ряде фильмов и сериалов, в том числе в картине Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в сатирическом телесериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

Ранее сообщалось, что британская певица Лорен Беннетт, участница группы G.R.L. и приглашенная вокалистка хита LMFAO Party Rock Anthem, умерла в возрасте 37 лет. О смерти артистки сообщила ее группа в соцсети.

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