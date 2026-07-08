Политолог ответил, был ли взрыв в Дамаске инсценировкой Политолог Семибратов: взрыв в Дамаске мог быть терактом

Взрыв в Дамаске недалеко от места визита президента Франции Эммануэля Макрона мог быть последствием реального теракта, заявил 360.ru замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов, политолог кандидат исторических наук Евгений Семибратов. Он отметил, что произошедшее стало неожиданностью для Сирии.

Если имел место реальный теракт, то это яркая пощечина нынешним официальным властям Сирии. Потому что с точки зрения работы спецслужб — другой вопрос, есть ли они у них, — пропустить подобный теракт — это, конечно, из ряда вон выходящая история, — заявил Семибратов.

Политолог подчеркнул, что официальных заявлений о покушении не было. Однако, по его мнению, место диверсии могло быть выбрано не случайно.

Ранее сообщалось, что заместитель министра туризма Сирии пострадал в результате взрывов, произошедших в Дамаске во время визита президента Франции. Также в результате инцидента в Сирии получили травмы не менее 18 человек, включая четырех полицейских.