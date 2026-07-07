Взрывы в Дамаске ранили замминистра туризма Сирии во время визита Макрона Взрывы в Дамаске ранили замминистра туризма Сирии, всего пострадали 18 человек

Заместитель министра туризма Сирии пострадал в результате взрывов, произошедших в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал Al-Hadath. По данным МВД Сирии, в результате двух взрывов в Дамаске пострадали не менее 18 человек, включая четырех полицейских.

Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске, — отмечается в сообщении.

Правоохранители обнаружили взрывные устройства в центре города до их активации, однако саперы не успели их обезвредить. В МВД Сирии считают, что произошедшие взрывы не представляли непосредственной угрозы для программы визита французского лидера и отеля, где он остановился. Сам Макрон в момент взрывов не находился в отеле.

Ранее стало известно, что группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) могла быть заказчиком взрывов рядом с отелем в Дамаске. По данным источника, произошедшее могло стать ответом террористов на недавние операции США и Сирии против боевиков.