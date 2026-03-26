Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей за мошенничество с банкоматом

В Санкт-Петербурге местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за мошенничество с банкоматом, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов города. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, возместив ущерб.

Злоумышленник умышленно вызвал сбой работы банкомата. Он приложил карту, ввел ПИН-код, а после выбрал внесение 5 тыс. рублей. Когда шторки купюроприемника открылись, мужчина придержал их рукой, не давая закрыться. Затем банкомат выдал ошибку.

Фигурант уголовного дела позвонил на горячую линию банка, сообщив, что якобы положил 5 тыс. на карту, однако деньги не пришли. Банк был вынужден перевести клиенту деньги. Спустя время он решил вновь повторить преступную схему, однако ее раскрыли.

Ранее в Забайкалье задержали мошенников, оформлявших кредиты через портал «Госуслуги». Помимо махинаций с кредитами, задержанные занимались незаконным оборотом серых сим-карт, банковских карт и чужих учетных записей для дальнейшей преступной деятельности.