«Раздеться в 60 — смело!» Как Ефремов вышел на сцену впервые за шесть лет

Актеры Анна Михалкова и Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова»

На сцене театра-студии «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» прошла премьера спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Заслуженный артист России вышел на сцену перед зрительным залом после почти шести лет отсутствия. Корреспондент NEWS.ru побывал на премьере.

Кто пришел посмотреть спектакль с Ефремовым

Спектакль вызвал ажиотаж задолго до премьеры. Билеты раскупили в считаные часы, перекупщики взвинтили цены. В постановке заняты два актера — Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Анна известна ролями в кино, но в театре это дебют для нее. Михаил по известным причинам почти шесть лет не выходил на театральную сцену к зрителям.

В буфете перед началом спектакля было шумно. Публика — сугубо интеллигентная. Никаких провокационных декольте или спортивных костюмов, которые можно увидеть, скажем, в Большом театре. Угощались просекко и бутербродами с красной икрой.

«Верю: Ефремов всех удивит. Он гений», — сказала дама лет шестидесяти в бархатном платье. «А мне интересно, как он сейчас выглядит», — поддержал разговор ее кавалер в очках и деловом костюме.

«Какое современное здание, паркет новый. Здесь даже пахнет иначе, чем в старых театрах», — щебетала за соседним столиком блондинка с красивой укладкой.

Здание театра в действительности старое, построено в 1930-х. Многие годы в нем располагался Государственный Театр киноактера. В прошлом году помещение открылось после капитального ремонта.

В фойе корреспондент NEWS.ru заметила несколько звезд: телеведущую Юлию Барановскую, актрису Алену Бабенко, актера и телеведущего Леонида Ярмольника, звезду фильма «Холоп» Александра Самойленко.

Самойленко в беседе с NEWS.ru предположил, что шестилетняя пауза не повлияла на талант Михаила Олеговича. «На хорошем артисте это (перерыв. — NEWS.ru) не сказывается», — сказал он.

Зачем Ефремов разделся до трусов

Пьеса «Разговор без свидетелей» драматурга Софьи Прокофьевой была написана в начале 80-х, в 1983 году Михалков снял по ней фильм «Без свидетелей» с Михаилом Ульяновым и Ириной Купченко. В новой театральной постановке режиссер осовременил сюжет, перенес его в наши дня. Скажем, герой записывает видео на смартфон и посылает другу.

По сюжету спектакля, действие происходит в обычной московской квартире. В гостиной — круглый стол, пианино, семейные фотографии, аквариум с рыбками, елка и телевизор с плоским экраном. Персонаж Ефремова приходит в квартиру бывшей жены без приглашения накануне новогоднего праздника в костюме Деда Мороза. Намерения у него совсем недобрые: узнав, что экс-жена собирается замуж за успешного академика, решил помешать свадьбе. Он шантажирует ее тайной прошлого, а также лихо с хрюканьем пьет коньяк, обнажается до семейных трусов и бегает по квартире.

«Вот это смелость — раздеться перед всеми в шестьдесят лет!» — не сдержалась девушка на соседнем кресле.

Персонаж Ефремова неприятен и жалок, героиня Михалковой — женственна, ранима и вызывает сочувствие. В финале истории зрителей ждет даже не хеппи-энд, а настоящий катарсис. Маски сброшены, каждый получает по заслугам.

Исполнитель главной роли играл на пределе, на его раскрасневшемся лице блестел пот. «Спасибо», — благодарил он зрителей. Зал аплодировал стоя.

Какую параллель заметили зрители

После спектакля Анна Михалкова вышла к журналистам. Она объяснила разницу между современной постановкой и фильмом 1983 года. «[В фильме] Купченко играет все-таки жертву. А мы пытались здесь сыграть историю женщины, которая освободилась от каких-то своих иллюзий. Женщину, которая буквально переродилась. В этом есть принципиальная разница», — подчеркнула Анна.

Она высоко оценила актерскую работу своего партнера Михаила Ефремова, отметив, что у него сложился бы дуэт с любой актрисой, поскольку он профессионал высокого уровня.

Зрители не спешили расходиться. Телеведущая Юлия Барановская призналась NEWS.ru, что купила билеты на сайте: это «было довольно непросто». Она рада, что смогла попасть на премьеру, спектакль тронул ее до слез.

«Эти два человека [Ефремов и Михалкова] на сцене держатся просто невероятно <...>. Талантливый человек талантлив до конца своих дней», — отметила телеведущая.

Зрительница Марина Степанова рассказала NEWS.ru, что на спектакль ее привела дочь-театралка: купила на свой день рождения себе и ей билеты — давно хотела увидеть Ефремова на театральной сцене. Она подметила любопытную связь актера и его героя.

«Я увидела параллель между жизнью самого Михаила Олеговича и персонажа спектакля. Мы все знаем бурную жизнь Ефремова — много браков. И он, по моему, не ценил того, что имел. В итоге, как пишут, потерял любимую жену (речь о предполагаемом разводе Ефремова с последней супругой — звукорежиссером Софьей Кругликовой. — NEWS.ru), которая его ждала и заботилась о нем. Потерял двух бывших жен — Евгению Добровольскую и Ксению Качалину (обе актрисы и бывшие жены Ефремова умерли. — NEWS.ru). В спектакле герой тоже потерял свою любимую женщину, без которой, как он понял, не может жить. Это самое трагичное, когда с возрастом понимаешь: не с теми и не так прожил свою жизнь», — считает зрительница.

Она добавила, что восхищена смелостью артиста в «обнаженной» сцене. Однако, по ее мнению, Ефремову следовало бы поработать над свой физической формой. Публичная профессия все-таки обязывает выглядеть хорошо.

Представители театра раскрыли NEWS.ru секрет «коньяка» в соответствующих эпизодах с употреблением героем «горячительного». Это не алкоголь, а крепко заваренный черный чай.

Ближайшие спектакли «Без свидетелей» запланированы на 3, 4 и 5 апреля.

