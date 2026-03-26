Михалкова сравнила свою героиню в «Без свидетелей» с ролью Купченко

Михалкова рассказала об отличиях героини в фильме и спектакле «Без свидетелей»

На премьере спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской „12“» Анна Михалкова ответила на вопрос о сравнении своей героини с образом, созданным Ириной Купченко в знаменитом одноименном фильме Никиты Михалкова 1983 года. Актриса в беседе с NEWS.ru подчеркнула принципиальную разницу в трактовке женского персонажа.

В оригинальной картине, которая также называется «Без свидетелей», героиня Ирины Купченко, по мнению Михалковой, предстает в первую очередь как жертва обстоятельств. В новой театральной постановке актриса и режиссер пошли по иному пути, наделив персонаж качественно иной внутренней динамикой.

Там Купченко играет все-таки жертву. А мы пытались здесь сыграть историю женщины, которая освободилась от каких-то своих иллюзий. Женщину, которая буквально переродилась. В этом есть принципиальная разница, — заявила Михалкова.

Спектакль, в котором партнером Михалковой выступил освободившийся из тюрьмы Михаил Ефремов, уже вызвал широкий резонанс. Премьерный показ прошел 25 марта. Также зрители увидят спектакль 26 и 27 марта.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью NEWS.ru, что ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» с Ефремовым в главной роли объясняется только талантом артиста. По его словам, зрители соскучились по творчеству актера и с нетерпением ждут его возвращения на сцену и в кино.