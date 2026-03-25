«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой

Художник-постановщик спектакля «Без свидетелей» Юрий Купер в беседе с корреспондентом NEWS.ru высоко оценил игру артистов Михаила Ефремова и Анны Михалковой. На премьере спектакляе в «Мастерской 12» он также напомнил, что исполнительница чаще появляется в кино, чем на театральной сцене.

Он (Ефремов — NEWS.ru) блестящий актер <...> Аня? Тоже, она же в театре никогда не играла, она играла в кино. Поэтому ну они оба прекрасны, — заявил Купер.

Ранее сообщалось, что предпремьерный показ спектакля с участием Ефремова вызвал большой ажиотаж и завершился 10-минутными овациям. Это его первая работа актера после освобождения по УДО. Показы пройдут 25 и 26 марта. Известно, что билеты раскупили за несколько часов.

До этого кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев обратил внимание, что Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля. Он уточнил, что присутствовал на предпремьерном показе и смог оценить подачу материала, а также игру исполнителей. Парламентарий похвалил в целом «режиссерский рисунок» спектакля «Без свидетелей».