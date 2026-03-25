25 марта 2026 в 19:41

«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой

Юрий Купер Юрий Купер Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Художник-постановщик спектакля «Без свидетелей» Юрий Купер в беседе с корреспондентом NEWS.ru высоко оценил игру артистов Михаила Ефремова и Анны Михалковой. На премьере спектакляе в «Мастерской 12» он также напомнил, что исполнительница чаще появляется в кино, чем на театральной сцене.

Он (Ефремов — NEWS.ru) блестящий актер <...> Аня? Тоже, она же в театре никогда не играла, она играла в кино. Поэтому ну они оба прекрасны, — заявил Купер.

Ранее сообщалось, что предпремьерный показ спектакля с участием Ефремова вызвал большой ажиотаж и завершился 10-минутными овациям. Это его первая работа актера после освобождения по УДО. Показы пройдут 25 и 26 марта. Известно, что билеты раскупили за несколько часов.

До этого кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев обратил внимание, что Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля. Он уточнил, что присутствовал на предпремьерном показе и смог оценить подачу материала, а также игру исполнителей. Парламентарий похвалил в целом «режиссерский рисунок» спектакля «Без свидетелей».

Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

