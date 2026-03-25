Предпремьерный показ спектакля с Ефремовым завершился 10-минутными овациями

Предпремьерный показ спектакля с участием актера Михаила Ефремова вызвал большой ажиотаж и завершился 10-минутными овациями, сообщила в своем Telegram-канале блогер Надежда Стрелец. Свой пост она сопроводила кадрами с участием Ефремова, Анны и Никиты Михалковых, а также Александра Адабашьяна.

Сегодня, 25 марта, Ефремов впервые за более чем пять лет выйдет на сцену. Он участвует в премьере спектакля «Без свидетелей» режиссера Михалкова. Это его первая работа после освобождения по УДО. Показы пройдут 25 и 26 марта. Ранее сообщалось, что билеты раскупили за несколько часов.

Ранее кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев обратил внимание, что Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля. Он уточнил, что присутствовал на предпремьерном показе и смог оценить подачу материала, а также игру исполнителей.

До этого сестра Ефремова Анастасия рассказала, что он очень переживает из-за того, как публика отнесется к его возвращению на сцену. По ее словам, зрители счастливы, и для них возвращение Михаила Олеговича в профессию затмевает сам спектакль «Без свидетелей».