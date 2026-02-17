«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы Сестра Ефремова сказала, что актера очень волнует отношение к нему публики

Актер Михаил Ефремов очень переживает, как публика отнесется к его возвращению на сцену, рассказала NEWS.ru его сестра, театральный критик Анастасия Ефремова. По ее словам, зрители счастливы и для них выход Ефремова затмевает сам спектакль «Без свидетелей».

И хотя Михаил не хотел моего профессионального (как критика. — NEWS.ru) мнения, он все спрашивал: «Как, какое отношение». Я говорю ему: «Просто народ так счастлив, что ты вернулся, что не может сконцентрироваться на спектакле как таковом». В этом проблема. «Ура, Миша, на сцене». И это уже прекрасно и хорошо, — сказала Анастасия Ефремова.

25 и 26 марта в «Мастерской 12» Никиты Михалкова пройдет премьера спектакля «Без свидетелей». Ефремов выйдет на сцену после длительного перерыва. Сценарий постановки написали Никита Михалков и Александр Адабашьян, режиссура — Никиты Михалкова. Спектакль не является ремейком старого фильма Михалкова «Без свидетелей» с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях. Новый спектакль уже вызвал ажиотаж, билеты были распроданы в первые часы продаж.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей». Зрители встретили артиста с восторгом.