«Это гетто»: отец Маска сравнил Вашингтон и Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, в интервью РИА Новости жестко раскритиковал столицу США. Он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы.

Эррол Маск отметил, что округ Колумбия когда-то был очень красивым местом. Однако сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.

Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто, — сказал Маск.

Отец миллиардера подчеркнул, что проблема заключается не в самом городе, а в качестве управления. По его мнению, Вашингтон сегодня выглядит «дешево» и неухоженно по сравнению с российской столицей. Развивая свою мысль, он обрушился с критикой на Демократическую партию.

В качестве примера Маск привел избранного губернатора Вирджинии. Он утверждает, что та в первый же день ввела около 50 новых налогов, повысила себе зарплату и увеличила выплаты другим выборным должностным лицам на 20%.

Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы, — добавил Маск в беседе с агентством.

Округ Колумбия традиционно считается оплотом Демократической партии: ее кандидаты там почти неизменно побеждают на выборах. Президент США Дональд Трамп уверен, что после своего переизбрания и прихода к власти республиканцев вновь сделал Вашингтон безопасным.

Ранее сообщалось, что число избирателей Трампа, которые сожалеют о своем выборе, резко возросло на фоне падения его рейтингов в связи с войной с Ираном. Доля сторонников, уверенных в правильности своего голосования, рухнула с 74% в апреле 2025 года до 62%.

