25 марта 2026 в 20:06

Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4

Александр Самойленко Александр Самойленко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Самойленко заявил NEWS.ru, что долгий перерыв в карьере не повлиял на профессиональные качества заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Сегодня, 25 марта, в «Мастерской „12“» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», где сыграл Ефремов. Он впервые выступил перед публикой за более чем пять лет.

Думаю, что нет. На хорошем артисте это (перерыв. — NEWS.ru) не сказывается, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что предпремьерный показ спектакля с участием Ефремова вызвал большой ажиотаж и завершился 10-минутными овациями. Показы пройдут 25 и 26 марта. Известно, что билеты на постановку раскупили буквально за несколько часов.

До этого стало известно, что постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». В основе сюжета диалог двух бывших супругов, встретившихся спустя несколько лет после расставания. Вместе с Ефремовым главную роль исполнила народная артистка РФ Анна Михалкова.

Также кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев подтвердил, что Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля «Без свидетелей». Он уточнил, что присутствовал на предпремьерном показе и смог оценить подачу материала и игру.

Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
