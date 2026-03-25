Ефремов предстанет перед широкой публикой впервые за пять лет Ефремов сыграет в спектакле «Без свидетелей» перед публикой впервые за пять лет

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов вновь выйдет к публике после длительного перерыва. Премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“» Никиты Михалкова, где актер исполняет одну из главных ролей, состоится 25 марта.

Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». На сцене разворачивается диалог двух бывших супругов, встретившихся спустя несколько лет после расставания. Вместе с Ефремовым главную роль исполняет народная артистка РФ Анна Михалкова.

Первый закрытый показ спектакля состоялся в феврале 2026 года. Теперь же, 25, 26 и 27 марта, «Без свидетелей» увидят широкие зрительские круги — билеты доступны для всех желающих. Для Ефремова это первое появление на сцене за почти шесть лет.

Артист отбывал наказание по приговору суда за ДТП, в котором погиб человек. В 2025 году он вышел на свободу, после чего практически не появлялся на публике и не давал интервью. Спектакль «Без свидетелей», поставленный Михалковым, сам по себе является камерной историей о прощении и невозможности отпустить прошлое.

Ранее кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев обратил внимание, что Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля. Он уточнил, что присутствовал на предпремьерном показе и смог оценить подачу материала, а также игру исполнителей.