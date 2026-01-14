«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий

Сегодня, 14 января, умер Игорь Золотовицкий — заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ, актер театра и кино. Его смерть для многих стала шоком: актер работал до последних дней, и о его заболевании знали только самые близкие. Каким вспоминают Золотовицкого коллеги и друзья, почему он молчал о своей болезни, о чем рассказал в одной из последних бесед — в материале NEWS.ru.

Почему Золотовицкий работал на заводе

Родители Игоря Золотовицкого во время Великой Отечественной войны оказались в эвакуации в Ташкенте и потом остались жить в Узбекистане. Мать работала продавцом в кафе-мороженом, отец — механиком на железной дороге. 18 июня 1961 года в семье родился сын.

Театральный критик Марина Райкина в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что место рождения и взросления Золотовицкого — солнечный Узбекистан — отразилось на его личности. «Солнца много в его генах, в его крови. Он такой, как это называется, витальный человек, жизнь любил во всех ее проявлениях. Начиная от моральных принципов — дружба, верность — и заканчивая гастрономией. Как говорил о еде и готовил Игорь, так не мог никто. У него был лучший рецепт плова», — поделилась Райкина.

Он рано проявил интерес к актерской профессии: в пятом классе записался в театральный кружок Дворца пионеров к педагогу Ольге Фиале. Она воспитала плеяду талантливых учеников, среди них Виктор Вержбицкий, Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев и многие другие.

После окончания школы Золотовицкий не смог поступить ни в один театральный вуз в Москве. Он вернулся в Ташкент и устроился на завод токарем. Сначала получал 90 рублей в месяц, потом ему присвоили второй разряд, и он зарабатывал уже 150.

Игорь Золотовицкий, 2006 г Фото: Tatiana Morozova/мGlobal Look Press

Через год будущий артист снова отправился в Москву, прошел по конкурсу и в Щукинское театральное училище, и в Школу-студию МХАТ. Выбрал Школу-студию, учился у Виктора Монюкова и Авангарда Леонтьева. Позже именно Леонтьев привел его в преподавание.

Почему Золотовицкий не дотянул до славы Ширвиндта

По окончании вуза Золотовицкого пригласили работать во МХАТ им. Горького. После разделения театра он ушел вслед за художественным руководителем Олегом Ефремовым и играл в МХТ им. Чехова. Воплотил образы героев в таких спектаклях, как «Последняя жертва», «Чайка», «Мастер и Маргарита» и других ключевых постановках театра.

Зрители знали Игоря Яковлевича и как киноактера. Он дебютировал в 1984-м году в фильме «Егорка», долгое время играл эпизодические роли. Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Золотовицкий создал в российском кино образ хитроумного простака 1990-х годов, который «ведет себя как свинья, но при этом незлобив и его нельзя назвать совсем уж плохим человеком». Шпагин подчеркнул, что это был именно художественный образ, маска, сам Золотовицкий отличался высокой интеллигентностью.

«Молодым актером в конце 1980-х годов он начал с таких ролей, начал эту линию гнуть. И я подумал: „Этот будет суперзвездой“», — вспоминает Шпагин.

Большие роли пришли к Золотовицкому не сразу, постепенно их становилось больше. Преимущественно они были комедийными. Многие коллеги отмечают, что и в жизни он обладал блестящим чувством юмора.

«Честно говоря, я думал, что он дотянет до славы Александра Ширвиндта, станет таким же культовым для всего народа. Не стал, к сожалению, скорее всего, просто не успел», — выразил мнение Шпагин.

Игорь Золотовицкий, 2012 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Золотовицкий был известен также как организатор ярких капустников (вечеров юмора) в Доме актера, директором которого позже стал. Режиссер Андрей Житинкин рассказал NEWS.ru, что об этих мероприятиях говорила вся театральная Москва, передавая шутки из уст в уста.

«Он мог заставить и [Эльдара] Рязанова петь, и [Марка] Захарова, и [Александра] Ширвиндта... И даже Слава Зайцев без слуха у него мог петь и танцевать. То есть Игорь Золотовицкий обладал и еще организаторскими способностями. Поэтому я совершенно не удивился, когда он стал ректором Школы-студии МХАТ», — отметил Житинкин.

За что студенты обожали Золотовицкого

Ректором Школы-студии МХАТ Золотовицкий стал в 2013 году после смерти прежнего руководителя — Анатолия Смелянского. Проявил себя как талантливый педагог и наставник. Критик Марина Райкина рассказала NEWS.ru, что студенты обожали своего ректора.

«Игорь по природе человек-праздник. А люди не тянутся к грустным, одиноким и депрессивным, пусть даже гениальным. Они тянутся к радости, потому что ее не так много в жизни. Игорь умел эту радость создать», — отметила собеседница.

Житинкин отметил, что при всей своей доброте и открытости Золотовицкий был жестким педагогом. Он понимал, что студентов нужно готовить к бешеной конкуренции в профессии и создавал для них условия, близкие к реальности.

По словам коллег, в последние годы был достаточно востребован и как киноартист, однако осталось ощущение, что не раскрыл полностью свой мощный актерский потенциал.

Почему Золотовицкий скрывал свою болезнь

Год назад, 10 января 2025 года умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России была не только коллегой Золотовицкого по МХТ им.Чехова, но и близкой подругой. Он с большой теплотой и нежностью называл ее Женей, очень горевал, когда ее не стало.

Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с Евгенией Добровольской Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Про [мою] болезнь сейчас что говорить. Не стало Жени — моей давнишней и многолетней партнерши, моей подруги, прекрасной актрисы. Мне горько и печально. Замечательная актриса была Женька. Со своим характером непростым, со своей биографией непростой, с четырьмя детьми, которым была прекрасной матерью: всех воспитала и поставила на ноги. И вот ее не стало, и мне ужасно грустно и печально», — признался тогда Игорь Яковлевич в беседе с NEWS.ru.

Добровольская перед смертью страдала от рака желудка, долго боролась с коварной болезнью, а последние дни провела в хосписе. По какому-то мистическому совпадению Золотовицкий умер спустя год и от той же болезни.

Агрессивный рак у него выявили полгода назад. О болезни знали только самые близкие, для остальных новость о смерти артиста стала шоком.

Кинокритик Шпагин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Золотовицкий не хотел об этом говорить, поскольку был позитивным и ироничным человеком, тяжелая болезнь была с этими качествами, казалось, несовместима. «Очень странно, что такой позитивный ироничный человек умер от онкологии. Онкология — штука внутренняя и экзистенциальная. Я с трудом себе представляю, например, Ширвиндта, умершего от онкологии или Жванецкого, потому что ироническая броня по отношению к миру и само по себе ироничное отношение спасает, казалось бы, от всех болезней», — отметил Шпагин.

Цветы у портрета заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве. Игорь Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Состояние актера и ректора Школы-студии МХАТ ухудшилось полтора месяца назад, спектакли с его участием стали отменять. 10 января он попал в хирургическое отделение с обострением онкологии в крайне тяжелом состоянии. Сразу поместили на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже.

Сердце артиста остановилось 9:00 утра. Врачи пытались его реанимировать в течение получаса, но безуспешно.

Прощание с актером состоится 17 января в Московском художественном театре имени Чехова, где он играл более 40 лет.

Игорь Золотовицкий Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в спектакле «Быстрее кроликов». Комедийный театр «Квартет I» Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в спектакле «Пьяный», 2014 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в спектакле «Круговое зеркальное преображение», 2015 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий с женой, 2016 год Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Игорь Золотовицкий с семьей, 2016 год Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в постановке «Сирано де Бержерак», 2022 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в сцене из постановки «Чтения Винни-Пуха», 2022 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий на первом театрализованном благотворительном велопробеге «Театр-ралли», 2017 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий на мероприятии, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ, 2018 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий в спектакле «Весы» в постановке Евгения Гришковца, 2017 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Золотовицкий, 2023 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий, 2015 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

