«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий был отцом для своих студентов, заявил в беседе с NEWS.ru актер театра и кино, педагог, профессор Авангард Леонтьев. По его словам, Золотовицкий обладал всеми необходимыми для преподавания качествами.

Я привлек Игоря [Золотовицкого] к преподаванию, когда он еще не пробовал себя в этом направлении. Его доброта и ответственность для этой профессии очень пригодились: студентам нужны неравнодушные люди, неравнодушные наставники. И вот таким был Игорь, он для них был отцом, — поделился Леонтьев.

Актер добавил, что Золотовицкий всегда стремился помочь тем, кто в этом нуждался. По его словам, артист был для многих сердечным другом, который откликался на все радости и горести.

У каждого из нас и в художественном театре, Школе-студии МХАТ, и в Центральном доме актера им. Яблочкиной личное горе. Игорь был не просто выдающимся артистом и не просто комедийным, что еще реже. Это очень редкое качество. Он был сердечным другом для всех в том смысле, что он откликался на все радости и горести. У него было много знакомых врачей, помощью которых он делился с нами и делал это щедро и легко. Он всегда шел навстречу, его не надо было просить, он как-то чувствовал нужду другого человека, — заключил Леонтьев.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал Золотовицкого фантастическим педагогом. Он добавил, что при всех своих замечательных педагогических способностях ректор Школы-студии МХАТ был очень разносторонним актером, он мог играть абсолютно разные роли.