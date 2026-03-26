«Лечение зубов становится цифровым»: стоматолог — о ценах, технологиях, ИИ

Сегодня лечение зубов в частных клиниках — довольно дорогое удовольствие. Тем не менее эти услуги крайне востребованы, особым спросом пользуются инновационные методы диагностики и терапии. Основатель и главный врач клиники «Лаборатория улыбок» Эльмар Бабаев в интервью NEWS.ru рассказал, как будут меняться цены на услуги стоматологов, когда можно будет вместо имплантов ставить выращенные в пробирке зубы и как на отрасль влияет искусственный интеллект.

«Пациенты больше не просят красивую улыбку»

— Эльмар Аликперович, по данным аналитиков, рост цен на стоматологические услуги в 2024 году составил 15–30%, а с июня 2025 года по март 2026-го стоимость приема стоматолога в Москве увеличилась на 48%. С чем связан такой резкий рост цен?

— Современная стоматология — это высокотехнологичная отрасль медицины, где значительная часть стоимости услуг определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов. Она напрямую зависит от технологий. К примеру, до недавнего времени до 80–90% оборудования, имплантатов и расходных материалов поставлялись из Европы, США, Японии. После 2022 года логистика усложнилась, увеличились сроки поставок, транспортные издержки, валютные риски. Одновременно растут расходы на подготовку высококвалифицированного персонала и внедрение технологий. Совокупность всех этих факторов и сформировала такой значимый рост цен.

— Какой будет динамика цен на услуги стоматологов в ближайшее время?

— Мы ожидаем умеренный рост цен. Это связано с тем, что теперь на всех этапах взаимодействия с пациентами применяются технологии искусственного интеллекта. Они помогают определять кариозные патологии на начальной стадии, анализировать рентгены. 3D-диагностика выдает трехмерное изображение зубочелюстной системы, а интраоральное сканирование — точную модель полости рта без использования традиционных слепков. Все это ускоряет лечение и повышает комфорт пациента. Благодаря ИИ мы можем проводить лечение с минимальным вмешательством. Но все эти технологии требуют значительных инвестиций. Из-за этого растет стоимость услуг. Сегодня пациент платит не только за лечение, но и за точность, прогнозируемость и долгосрочный результат.

— При каких условиях возможно снижение цен?

— Важны несколько факторов: глобальная стабилизация поставок и валютных рынков, появление качественных российских или альтернативных импортных аналогов высокотехнологичного оборудования, массовое внедрение технологий, снижающих трудоемкость процедур без ущерба для качества.

— Влияет ли рост цен на поведение клиентов? Стали ли они, например, чаще интересоваться бюджетными опциями, откладывать плановое лечение?

— Если раньше к стоматологу обращались с просьбой: «Сделайте мне красивую улыбку», то теперь пациенты все чаще спрашивают, как добиться комплексного восстановления и здоровья всей зубочелюстной системы. Такой осознанный подход радует. Пациенты хотят платить за предсказуемость, безопасность и высокое качество лечения.

Сейчас люди не просто ищут доступную цену, а интересуются полным планом лечения, прогнозом и будущим результатом. Они понимают, что здоровье зубов и полости рта влияет на общее здоровье, что от строения челюсти зависит конфигурация лица. Более того, на Западе были проведены большие исследования, которые показали, что здоровье зубов влияет на гормональный фон человека.

«Надеюсь, скоро все необходимое мы будем производить сами»

— Ранее до 90% расходных материалов и стоматологического оборудования в России были импортными. Как сейчас обстоят дела?

— Импорт по-прежнему сохраняет значительную долю, но структура изменилась. Если раньше основными поставщиками были Европа и США, сегодня возрастает роль производителей из Южной Кореи, Китая. Рынок адаптировался. Сейчас поставки стали более предсказуемыми.

— Насколько успешно, по вашим наблюдениям, проходит импортозамещение в сегменте высокотехнологичного стоматологического оборудования и расходных материалов. Есть ли достойные российские аналоги?

— Безусловно, российские производители стараются предлагать достаточно конкурентоспособные решения. Я надеюсь, что скоро нам не придется обращаться к импорту, и все необходимое мы будем производить сами. Но сегодня в сегменте высокотехнологичного оборудования и материалов лидирующие позиции по-прежнему занимают международные производители, что обусловлено уровнем технологий и накопленной клинической практикой.

«Полноценное выращивание зубов — перспективная задача»

— В последнее время активно обсуждаются технологии биоинженерного выращивания зубов. Насколько реалистично, с вашей точки зрения, появление таких решений в российской клинической практике в ближайшие 5–10 лет?

— Регенеративная стоматология активно развивается. Ученые исследуют применение стволовых клеток и биоинженерных каркасов для формирования зубных тканей. Однако переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. Необходимо решить ряд ключевых задач — обеспечить полную биобезопасность, контролировать рост тканей и форму зубов, стандартизировать методы их культивирования и пройти длительные доклинические и клинические испытания для доказательства эффективности и безопасности.

Это все очень интересно, но на практике пока сложно реализуемо. В ближайшие 5–10 лет мы, скорее всего, увидим прогресс в восстановлении зубных тканей и частичное внедрение регенеративных методов. Но полноценное выращивание зубов пока остается перспективной задачей.

— Какие новые технологии минимально инвазивного лечения сейчас активно развиваются и имеют хороший потенциал для повсеместного внедрения?

— Сегодня основной акцент в стоматологии на сохранении собственных тканей зуба. Развиваются реминерализация эмали (фториды, биоактивные стекла), инфильтрационные методики лечения начального кариеса без препарирования (ICON) и лазерные технологии.

Отдельно стоит отметить работу с увеличением: микроскоп и бинокулярная оптика сегодня являются стандартом в эндодонтии (диагностика заболеваний внутренней части зуба. — NEWS.ru), ортопедии и микрохирургии. Без них невозможно обеспечить необходимую точность лечения.

«Стоматологию ждет полная цифровизация»

— Цифровизация сегодня становится стандартом — от 3D-сканирования до виртуального планирования улыбки. Какие из цифровых инструментов, на ваш взгляд, дают наибольший клинический и экономический эффект?

— Наибольший клинический эффект дает 3D-диагностика, которая позволяет выявлять скрытые патологии, точно планировать сложные вмешательства и минимизировать риски.

Цифровое моделирование зубов дает возможность создавать индивидуальные ортопедические конструкции с максимальной точностью, обеспечивая предсказуемый эстетический и функциональный результат.

А, например, визуализаторы виртуальной улыбки пока выполняют больше маркетинговую функцию, чем клиническую. Но при этом все равно пациент может увидеть приблизительно свою будущую улыбку, и это, безусловно, делает последующие этапы достаточно прогнозируемыми.

— Какие три тренда, на ваш взгляд, будут определять развитие стоматологии в России в ближайшие 3–5 лет?

— Первый — полная цифровизация: от диагностики до изготовления ортопедических конструкций. Лечение все больше переходит в цифровой формат. Второй — минимально инвазивная медицина, направленная на сохранение собственных тканей зуба. Еще один тренд — персонализированная эстетическая стоматология. Пациенты все чаще стремятся к комплексным результатам, где важны и эстетика, и здоровье всей зубочелюстной системы. Растет интерес к индивидуализированным решениям, таким как, например, авторские виниры, которые проектируются с учетом уникальных анатомических особенностей человека.

