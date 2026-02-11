Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:54

Россиянам рассказали, можно ли чистить зубы сразу после еды

Основатель клиники Кудаев: между едой и чисткой зубов необходимо делать перерыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Между едой и чисткой зубов необходимо делать перерыв, рассказал Lenta.ru основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев. Он отметил, что чистка зубов сразу после еды может травмировать эмаль.

Это подтвердили и многочисленные исследования. Например, Forbes-Haley et al. показало, что чистка зубов сразу после кислой еды может привести к потере эмали в пять раз больше, чем при чистке спустя час, — рассказал Кудаев.

Эксперт подчеркнул, что чистить зубы нужно не раньше, чем через 30-60 минут после еды. По его словам, за это время слюна успеет восстановить минеральный баланс эмали.

Ранее стоматолог-ортопед Максим Матюхин рассказал, что электрической зубной щеткой проще и эффективнее чистить зубы. Он отметил, что ее использование не является обязательной частью гигиены зубов.

Читайте также
Врач объяснил, нужна ли электрическая зубная щетка
Здоровье/красота
Врач объяснил, нужна ли электрическая зубная щетка
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
Здоровье/красота
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
Сыр будет свежим неделями без плесени и сухих краев: простое правило хранения, о котором забывают даже опытные хозяйки
Общество
Сыр будет свежим неделями без плесени и сухих краев: простое правило хранения, о котором забывают даже опытные хозяйки
Тертый картофель больше не потемнеет: простые кухонные хитрости, которые сохранят светлый цвет и вкус драников
Общество
Тертый картофель больше не потемнеет: простые кухонные хитрости, которые сохранят светлый цвет и вкус драников
Психолог предупредил о разрушительных последствиях саморазвития
Здоровье/красота
Психолог предупредил о разрушительных последствиях саморазвития
зубы
еда
советы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началась церемония прощания с убитым девятилетним Пашей из Петербурга
В Кремле рассказали, как Россия планирует сотрудничать с Арменией в будущем
Цискаридзе рассказал о результатах проверки Академии Русского балета
Песков заявил о планах разговора с США по венесуэльской нефти
Песков ответил на вопрос по поводу членства ЮАР в G20
Лавров объяснил, почему Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса
Лавров рассказал, как Россия отреагирует на милитаризацию Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить от взлома умные кормушки для питомцев
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.