Россиянам рассказали, можно ли чистить зубы сразу после еды Основатель клиники Кудаев: между едой и чисткой зубов необходимо делать перерыв

Между едой и чисткой зубов необходимо делать перерыв, рассказал Lenta.ru основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев. Он отметил, что чистка зубов сразу после еды может травмировать эмаль.

Это подтвердили и многочисленные исследования. Например, Forbes-Haley et al. показало, что чистка зубов сразу после кислой еды может привести к потере эмали в пять раз больше, чем при чистке спустя час, — рассказал Кудаев.

Эксперт подчеркнул, что чистить зубы нужно не раньше, чем через 30-60 минут после еды. По его словам, за это время слюна успеет восстановить минеральный баланс эмали.

Ранее стоматолог-ортопед Максим Матюхин рассказал, что электрической зубной щеткой проще и эффективнее чистить зубы. Он отметил, что ее использование не является обязательной частью гигиены зубов.