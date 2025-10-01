«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией

Осенью многие люди жалуются на ухудшение настроения и депрессию. В эксклюзивном интервью NEWS.ru психиатр объяснил, что такое осеннее обострение, почему оно возникает, кто в наибольшей степени подвержен этой напасти и как от нее защититься.

Что такое осеннее обострение

— Василий Александрович, существует ли на самом деле осеннее обострение?

— В большей степени это миф. Но если говорить о серьезных диагнозах, которые входят в МКБ (международная классификация болезней. — NEWS.ru), то встречается сезонное аффективное расстройство. Это депрессивное состояние, которое наступает либо осенью, либо зимой. Оно в основном связано с изменением светового дня и похолоданием.

Проще говоря, у многих граждан в это время года снижается общий фон настроения. Тому есть причины: зелени меньше, световой день короче, люди реже бывают на улице и чаще болеют простудой.

— Кто в наибольшей степени подвержен осенним перепадам настроения?

— Во-первых, это эмоционально неустойчивые личности, которые склонны придавать большое значение внешним событиям. Многие из них как будто ждут осени, чтобы прийти на прием за своими таблетками. Во-вторых, дети и подростки далеко не всегда радостно реагируют на то, что нужно возвращаться в школы. В-третьих, в РФ большинство людей ждут лета, строят планы на отпуск, после чего вновь начинается работа. В-четвертых, есть генетический фактор. Когда общаешься с пациентами, часто находишь в их семье родственника, который подвержен перепадам настроения.

— Но нельзя отрицать тот факт, что осенью у многих людей плохое настроение?

— Природа готовится к зиме, определенные изменения происходят и с людьми. Большинство любят тепло, солнышко. Мало кто в восторге от зимы.

Мы живем в полосе, где очень сильно выражена сезонность. Например, в сентябре, когда дети идут в школу, начинается всплеск заболеваемости простудами или еще чем-то. Дети встречаются и обмениваются инфекциями. В школе многим не хочется учиться, снижена концентрация. Это логичные события.

Как обнаружить симптомы осеннего обострения

— Может ли человек понять, что у него началось осеннее обострение?

— Во-первых, нужно помнить, что всегда это связь с сезоном. Во-вторых, если у вас подавленное настроение минимум две недели, нет энергии, ничего не радует, пропало удовольствие от привычных занятий, то стоит сходить на прием к психиатру. Люди обычно говорят, что чувствуют себя так, как будто из них вытащили батарейки. Они никак не могут развеселиться. Добрые родственники советуют: «Развейся в бане, отдохни». Но это не помогает.

— Есть ли статистические данные, сколько людей страдает от сезонного расстройства?

— Примерно пять или семь процентов.

— Как вовремя понять, что у вашего друга или родственника сезонное расстройство?

— Мы всегда можем оценить эмоциональное состояние близких. Заметно, если человек вдруг стал грустным, усталым, ему тяжело выйти из дома. Когда вы предлагаете ему погулять, сходить в кафе или на пробежку, он смотрит на вас как на сумасшедшего и говорит: «Отстаньте от меня! Нет сил и настроения!» Вы хотите заняться любовью, а близкий человек восклицает: «Не-не-не, ничего не хочу».

Что может усугубить осеннее обострение

— Многие заглушают такое состояние алкоголем?

— Да, это самый распространенный антидепрессант в России. Первая рекомендация от окружающих обычно такая: «Иди выпей, полегчает». Но на самом деле это отравление мозга. Состояние опьянения даст иллюзию, что тебе полегче, но завтра будет вдвое тяжелее. Мало того что депрессия, еще и мозг будет отравлен.

Как правило, из 10 мужчин старше 25 лет один уже алкоголик и трое — в группе риска. В октябре и ноябре это число, возможно, начнет увеличиваться и резко возрастет в январе. Человеку может помочь прием антидепрессантов, иногда — специальных препаратов для лечения алкогольной зависимости. Женщины подвержены этому недугу в меньшей степени.

— Несмотря на тяжелые последствия, растет количество людей с зависимостями?

— Естественно! Пять лет назад, когда у нас была ковидная изоляция, увеличилось число зависимостей. Это социальный конструкт, что алкоголь — лекарство от всего. Замерз? Выпей! Простудился? Выпей!

Почему появился миф об осеннем обострении

— Правда ли, что осенью люди чаще сходят с ума? Я имею в виду психические заболевания.

— В этом плане я больше боюсь весны. Когда оживает гормональный уровень, у людей больше энергии, чем осенью. По моим наблюдениям, биполярное расстройство или маниакальные состояния чаще возникают в весеннее время.

Люди сходят с ума, сходят стабильно, независимо от сезонности. С этим у нас полный порядок, поэтому не надо обвинять осень. У нас есть стабильный процент пациентов с шизофренией, но нет сезонности в обострениях.

Скорее всего, вы говорите о тревожных, депрессивных расстройствах, когда общий эмоциональный фон может ухудшаться в связи с погодой и со всем остальным. А осень прекрасна! У Александра Пушкина была Болдинская осень.

— Что на самом деле происходит осенью с людьми?

— Намечается определенный негативный фон. Кто-то может запросто адаптироваться и жить дальше, кто-то — зафиксироваться на этом и начать страдать. Это определенная когнитивная модель, когда человек добавляет свои субъективные переживания в ситуацию. Мы всю жизнь живем в средней полосе, знаем, что нас ждет, так зачем мучиться?

Как избавиться от симптомов осеннего обострения

— В каком случае человеку нужно идти к врачу?

— Когда это состояние стабильно. Как правило, человек адаптируется ко всему. Но если это состояние его не отпускает в течение двух недель, мы имеем право поставить депрессию. Нужно вовремя его корректировать медикаментозно.

— То есть таблетками?

— Да, придется дойти до психиатра. Может быть, хватит и психотерапевта. Но, как правило, проще пропить антидепрессант.

— В Москве в ноябре серое небо, светлеет поздно, темнеет рано. Можно ли себе как-то помочь?

— Если это общее состояние, связанное с изменением сезонности, нужно постараться найти маленькие удовольствия в повседневной жизни. Одни уделяют больше внимания спорту, другие смотрят сериалы. Люди по-разному пытаются «добрать» положительные эмоции.

Скоро на улице будет очень красиво. Можно сходить погулять, понаблюдать за природой. Мне повезло — я живу рядом с парком, где красиво в любое время.

Световой день меньше. Значит, вы больше времени проведете с семьей, больше будете читать, посетите веселые мероприятия. В Москве миллион выставок, концертов, любых развлечений, чего хотите. Можно не фиксироваться на факте, что света стало меньше, верно?

— Что еще поможет сохранить нормальное психологическое состояние осенью?

— Маленькие активности. Сейчас меньше позитива и солнышка. Задайтесь вопросом: как вы можете себе помочь? Кто-то — через кулинарию, кому-то помогут зрелища, кому-то — физическая активность.

Пусть глаза отдохнут от яркого солнца, зато какая классная будет весна! Мы же знаем, что осень не навсегда. Не то что в Африке — одна и та же пальма, один и тот же песок. Мы можем наслаждаться потрясающей сменой картин. Мы каждый день наблюдаем что-то новое в природе, очень круто! Это надо ценить и понимать.

