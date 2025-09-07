Почти рак: симптомы и причины язвы желудка, как избежать. Ликбез от врача

Сильная боль в животе, тошнота и рвота, потеря аппетита — эти неприятные ощущения, как считает большинство пациентов, можно терпеть. Однако так организм может предупреждать человека о язве желудка. NEWS.ru поговорил с врачом-гастроэнтерологом Красногорской больницы Еленой Пехотиной и выяснил, как предотвратить развитие недуга и кому он угрожает в первую очередь.

Главные симптомы язвы желудка

Язва желудка — это хроническое заболевание, при котором на слизистой оболочке желудка образуются дефекты, а именно язвенные поражения. По статистике, около 5–10% населения хотя бы раз в жизни сталкивались с язвенной болезнью. Язва формируется, когда нарушается баланс между агрессивными факторами (соляная кислота, пепсин, бактерия Helicobacter pylori) и защитными механизмами слизистой оболочки (выработка слизи, регенерация клеток, кровоснабжение).

Картина заболевания может быть разной. Чаще всего встречаются боли в верхней части живота, которые усиливаются после еды. Речь также идет о тошноте и рвоте, которые могут приносить облегчение, изжоге и отрыжке кислым, потере аппетита, слабости (при кровоточащих язвах появляется анемия). Важно понимать, что у части пациентов язва может протекать «тихо» без выраженных болей и проявляться только осложнениями.

Кто рискует получить язву желудка в первую очередь

Риск развития язвы желудка выше у людей: инфицированных Helicobacter pylori (основной фактор в 70–80% случаев), а также у тех, кто часто принимает нестероидные противовоспалительные препараты. Пациенты, злоупотребляющие алкоголем и курением, испытывающие хронический стресс, а также люди с наследственной предрасположенностью (болезнь чаще встречается в семьях) тоже относятся к группам риска.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следует пояснить одну важную деталь: как наследственность влияет на развитие язвы. У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori. При этом данные международных исследований показали, что у 30–40% людей с этим заболеванием есть родственники первой линии, которые тоже страдали язвой. Если мать и отец курят и употребляют алкоголь, это усугубляет наследственную картину у детей.

Бывает ли язва желудка у детей

Нередкое, к сожалению, явление — язва желудка у ребенка. У детей болезнь часто протекает атипично: вместо классических болей в верхней части живота могут наблюдаться тошнота, снижение аппетита, раздражительность, нарушения сна. Иногда ребенок жалуется только на усталость и слабость, что связано с хронической кровопотерей. Даже если симптомы кажутся несерьезными, лучше показать ребенка врачу и провести обследование.

Чем опасно игнорирование язвы желудка

Игнорировать язвенную болезнь нельзя. Она может привести к состояниям, опасным для жизни, включая кровотечение, симптомами которого являются рвота с кровью, черный дегтеобразный стул, слабость, головокружение. Следующие осложнения — перфорация, то есть сквозное отверстие в стенке желудка с выходом содержимого в брюшную полость, стеноз привратника — сужение выходного отдела желудка из-за рубцевания язвы, что приводит к рвоте и истощению, а также рак желудка.

Как предотвратить развитие язвы желудка

Наибольшее значение имеет предупреждение факторов риска. В частности, речь идет о лечении инфекции Helicobacter pylori. Сегодня существуют эффективные схемы эрадикации — комбинации антибиотиков и препаратов, снижающих кислотность. Кроме того, из рациона желательно исключить слишком острые, копченые и жареные блюда, а также продукты, усиливающие секрецию кислоты — кофе, крепкий чай, газированные напитки. Будут полезны каши, овощные супы, нежирное мясо и рыба.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместе с тем крайне не рекомендуется пряная пища, поскольку капсаицин и другие активные вещества в острых специях стимулируют рецепторы боли и вызывают локальное воспаление. Кроме того, такая еда стимулирует желудочные железы к выработке соляной кислоты и пепсина. Тогда как избыточная кислотность агрессивно воздействует на слизистую, углубляя язвенные дефекты.

Кроме этого, необходимо отказаться от курения и алкоголя — оба фактора существенно замедляют заживление слизистой. Также по возможности нужно исключить стресс. Психоэмоциональная нагрузка не является прямой причиной язвы, но усиливает течение болезни.

Правила жизни с язвой желудка

При язве желудка необходимо следовать схеме лечения. В подобной ситуации обычно назначают ингибиторы протонной помпы, при выявлении Helicobacter pylori — антибиотики, гастропротекторы. И, конечно, нужно проходить обследования, чтобы проверить степень заживления язвы.

Современная медицина позволяет полностью излечить язву желудка. Главное — не откладывать визит к гастроэнтерологу, пройти обследование, сдать тест на Helicobacter pylori и строго соблюдать схему лечения. Даже после исчезновения симптомов нельзя сразу возвращаться к вредным привычкам: неправильное питание, курение и алкоголь быстро провоцируют рецидив.

Проблема в том, что многие пациенты поздно обращаются к врачу, когда уже возникают осложнения. Важно понимать: боль в животе, которая повторяется, особенно ночная или после еды — это не норма. Нельзя лечиться самостоятельно. К сожалению, до сих пор встречаются случаи народной медицины при лечении язвы. Некоторые народные средства вроде слишком концентрированных соков, травяных сборов или соды могут раздражать слизистую и повышать кислотность. Но самое главное — частое самолечение маскирует симптомы, создавая ложное ощущение улучшения, в то время как язва прогрессирует.

И вдруг — резкая боль, которая может отдавать в спину или грудную клетку, быть жгучей или режущей. Человека тошнит, появляется черный дегтеобразный стул или рвота с кровью — это сигнал опасного внутреннего кровотечения. Присоединяются лихорадка, озноб, потливость, апатия и сильная слабость, что означает срочную госпитализацию. Последняя стадия язвы — это уже не просто боль и дискомфорт, а реальная угроза жизни.

