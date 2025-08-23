Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна

Мигренью страдают до 15% жителей земли. Чаще — женщины трудоспособного возраста из-за гормональных колебаний. NEWS.ru поговорил с заведующей неврологическим отделением Красногорской больницы Светланой Александровой и выяснил, кому в первую очередь грозит сильнейшая головная боль и как с ней бороться.

Какие главные причины и симптомы мигрени

Мигрень — это хроническое заболевание, проявляющееся повторяющимися приступами интенсивной головной боли, которые чаще всего локализуются с одной стороны головы и носят пульсирующий характер. Их продолжительность может варьироваться от нескольких часов до трех суток.

Отличие мигрени от головной боли состоит в том, что в первом случае у человека возникают ощущения, как будто его бьют молотком в висок. За полдня или день появляются сонливость, раздражительность, тяга к определенным продуктам, внезапно снижается концентрация. У трети пациентов возникает зрительная или сенсорная аура (вспышки, мерцающие зигзаги, «мушки» перед глазами, ощущение покалывания или онемения). Затем — сильная пульсирующая боль, чаще односторонняя. Она усиливается при физической активности, сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и звукофобией. После того как боль уходит, люди испытывают трудности с концентрацией, иногда у них возникает раздражительность или апатия.

Несмотря на то что мигрень может развиться у любого человека, существует ряд факторов, повышающих вероятность заболевания. В первую очередь речь идет о наследственности. Если у одного из родителей была мигрень, риск для ребенка составляет около 40%. Если болели оба — вероятность заболевания достигает 70%.

Согласно статистическим данным, женщины страдают от мигрени в два-три раза чаще мужчин. Наиболее уязвимый возраст — 20–45 лет. При этом у женского населения приступы нередко связаны с менструальным циклом, беременностью или менопаузой.

Главные причины возникновения мигрени

Хроническое недосыпание, нерегулярное питание и переутомление способствуют развитию приступа мигрени. Как уточнила врач, спровоцировать головную боль также могут внешние раздражители: яркий свет, громкие звуки, резкие запахи и погодные колебания.

Способа полностью вылечить мигрень нет, но профилактика позволяет значительно снизить частоту и силу приступов. Сначала, как уточнила специалист, нужно наладить режим сна, поскольку недосып и ночные смены — одни из самых сильных факторов заболевания. Оптимально спать семь-восемь часов, следует ложиться в одно и то же время.

Как питание влияет на риск возникновения мигрени

Кроме того, нужно обратить внимание на правильное питание: ограничьте продукты-триггеры, к которым относятся шоколад, выдержанные сыры, красное вино, копчености, а также продукты с глутаматом натрия. Ведение пищевого дневника позволяет выявить индивидуальные провокаторы. Умеренные тренировки (плавание, ходьба, йога) способствуют нормализации нервной системы и снижают стресс, а дыхательные практики и когнитивно-поведенческая терапия уменьшают вероятность приступа.

Продукты-триггеры — шоколад, содержащий тирамин и фенилэтиламин (могут влиять на сосуды и уровень серотонина), колбасы, в которых есть нитраты и консерванты (способны провоцировать боль), и газированные напитки с аспартамом — искусственным подсластителем. К ним относится алкоголь, который расширяет сосуды, а также усиливает обезвоживание организма.

Существует категория продуктов без консервантов и добавок, которые содержат антиоксиданты, поддерживающие здоровье, помогают стабилизировать состояние и уменьшить вероятность приступов мигрени. К ним относят нежирное мясо, рыбу — источник белка и омега-3 жирных кислот, полезных для нервной системы, а также орехи и семена, содержащие магний. Этот микроэлемент снижает частоту приступов.

Можно ли вылечить мигрень

Если врач-невролог диагностировал у пациента мигрень, в случае частых атак он может назначить препараты, влияющие на сосудистый тонус или возбудимость нейронов. В последние годы появились инновационные средства — моноклональные антитела против CGRP, которые доказали высокую эффективность, хотя остаются дорогостоящими.

Чем опасна мигрень для человека

Риск инсульта у человека, которому диагностировали мигрень, в среднем в два раза выше, чем у здорового, особенно если пациент курит или принимает гормональные контрацептивы. Злоупотребление обезболивающими приводит к развитию лекарственно-индуцированной головной боли, которая становится хронической и еще более изнуряющей. У детей мигрень нередко проявляется не болью, а болями в животе, тошнотой и слабостью, из-за чего болезнь остается нераспознанной.

У маленьких пациентов приступы могут быть короче, чем у взрослых, — они длятся от часа до двух. Головная боль часто сопровождается абдоминальными симптомами: болью в животе, тошнотой и диареей. Такой вариант называется абдоминальной мигренью и встречается примерно у 2% детей. Чаще всего речь идет о несовершеннолетних, у которых уже отягощена наследственность, то есть у родителей наблюдались приступы мигрени.

Ни в коем случае нельзя игнорировать головную боль. По данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень входит в десятку главных причин временной нетрудоспособности людей во всем мире. Если вам стало плохо и есть подозрение на начало заболевания, избегайте яркого света, громких звуков, резких запахов, приложите холодный компресс к виску или затылку (некоторым людям помогает теплый душ или грелка на шею). Обезвоживание организма усиливает мигрень. Стакан воды при первых признаках приступа часто смягчает течение болезни.

Записывайте, когда случился приступ, что вы ели, как спали, были ли стрессы. Это поможет выявить личные триггеры и избегать их в будущем. Обязательно обратитесь к врачу.

