Игнорирование головной боли привело мужчину к страшным последствиям Metropoles: мужчина неделю игнорировал головную боль и его парализовало

Гарет Бэйли из Великобритании на протяжении недели игнорировал симптомы головной боли, передает Metropoles. Это привело к инсульту и последующему параличу.

Как утверждает мужчина, он объяснял свою головную боль стрессом, вызванным жизненными трудностями. Боль была настолько сильной, что мешала ему работать. Однажды он потерял сознание прямо на рабочем месте и был экстренно госпитализирован.

Специалисты определили у Бэйли инсульт, который стал причиной возникновения синдрома «запертого человека». Это состояние характеризуется параличом тела при сохранении сознания.

Сейчас Гарет Бэйли проходит лечение. В ближайшее время он собирается вернуться домой.

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