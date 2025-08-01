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01 августа 2025 в 14:06

Игнорирование головной боли привело мужчину к страшным последствиям

Metropoles: мужчина неделю игнорировал головную боль и его парализовало

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гарет Бэйли из Великобритании на протяжении недели игнорировал симптомы головной боли, передает Metropoles. Это привело к инсульту и последующему параличу.

Как утверждает мужчина, он объяснял свою головную боль стрессом, вызванным жизненными трудностями. Боль была настолько сильной, что мешала ему работать. Однажды он потерял сознание прямо на рабочем месте и был экстренно госпитализирован.

Специалисты определили у Бэйли инсульт, который стал причиной возникновения синдрома «запертого человека». Это состояние характеризуется параличом тела при сохранении сознания.

Сейчас Гарет Бэйли проходит лечение. В ближайшее время он собирается вернуться домой.

Ранее в Китае подросток более года страдал от зубной боли из-за амелобластомы — опасной опухоли. Сначала он чувствовал лишь незначительный дискомфорт, но со временем боль усилилась настолько, что юноша не смог самостоятельно выйти на улицу. Родители насильно отвели его в больницу, где врачи обнаружили опухоль и успешно провели операцию. В ближайшее время подростку установят челюстной имплантат.

инсульты
паралич
головная боль
Великобритания
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