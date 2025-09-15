Врач предупредил, какие психические заболевания обостряются осенью

Осенью нередко обостряются невротические расстройства, а также серьезные психические заболевания, в том числе шизофрения, заявил «Вечерней Москве» психиатр Евгений Фомин. Он отметил, что в этот период люди также чаще страдают от повышенной тревожности и разного рода фобий.

Метеорологические процессы могут усугублять состояние пациента. Когда приходит циклон, наблюдается снижение атмосферного давления, что влияет на самочувствие больного. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию, — объяснил Фомин.

Он подчеркнул, что людям с ментальными проблемами следует заранее начать курс лечения. Это позволит легче пережить осенний период и избежать обострения недуга. Также немаловажно своевременно консультироваться с лечащим специалистом.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что шоколад способствуют выработке эндорфинов и поднимает настроение. По ее словам, питание помогает как в борьбе с депрессией, так и с любыми психическими заболеваниями.