Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией

Шоколад способствуют выработке эндорфинов и поднимает настроение, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, питание помогает как в борьбе с депрессией, так и с любыми психическими заболеваниями и психологическими проблемами. Еда содержит необходимые аминокислоты и витамины, которые напрямую воздействуют на работу нашей нервной системы, пояснила она.

Для кого-то это сладости, которые готовила ему мама и которые были у него под запретом в детстве. А для кого-то это деликатесы, которые он никогда не пробовал и хочет попробовать. Для людей, которые ограничивают себя и находятся на диете, поднимет настроение, тот продукт, который они давно не употребляли и который у них в стоп-листе. На первом месте среди всех продуктов, повышающих настроение, все-таки оказывается шоколад. Мне кажется, нет людей, которые не любят шоколад, поскольку он повышает настроение не только через свои внешние качества и обоняние, но и через компоненты, входящие в его состав, — объяснила Мизинова.

Врач подчеркнула, что при сбалансированном питании у человека меньше рисков впасть в депрессию. Также она отметила, что продукты могут порадовать даже своим внешним видом, запахом и подачей.

Это должен быть сбалансированный рацион. Если у человека рацион сбалансирован по основным микронутриентам и макронутриентам, а также по витаминам, то и депрессии как таковой быть не должно. То есть она в принципе не должна настать, поскольку человек правильно питается. Однако есть продукты, которые повышают настроение. Это продукты, с одной стороны, которые радуют своим внешним видом, запахом и подачей, а с другой стороны — продукты, содержащие специфические компоненты, которые напрямую вырабатывают у человека либо некие зрительные ассоциации, либо какие-то вкусовые ассоциации, — резюмировала Мизинова.

Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что после диеты человек набирает еще больший вес. По его словам, все дело в том, что после первых результатов человек расслабляется и все начинается заново.