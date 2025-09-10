Диетолог рассказал, что мешает людям похудеть

После диеты человек набирает еще больший вес, заявил врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, которые передает «Радио 1», все дело в том, что после первых результатов человек расслабляется и все начинается заново.

По данным последних исследований, желающий похудеть человек с вероятностью 70% наберет еще больше, чем было у него до этого. Ты, вроде, начинаешь питаться правильно, подсчитываешь калории, следишь за ними, но после достижения цели в весе расслабляешься. Тогда и происходит постепенный набор, — объяснил Кузьменко.

Ранее стоматолог Олеся Коганова объяснила, что кариес и неправильный прикус могут не только ухудшить здоровье полости рта, но и стать причиной лишнего веса. По ее словам, отсутствие зубов приводит к отказу от свежих продуктов. Она добавила, что неправильный прикус замедляет пищеварение, создавая нагрузку на ЖКТ и провоцируя проблемы с весом.