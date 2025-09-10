Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:20

Диетолог рассказал, что мешает людям похудеть

Диетолог Кузьменко: после диеты человек расслабляется и снова набирает вес

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После диеты человек набирает еще больший вес, заявил врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, которые передает «Радио 1», все дело в том, что после первых результатов человек расслабляется и все начинается заново.

По данным последних исследований, желающий похудеть человек с вероятностью 70% наберет еще больше, чем было у него до этого. Ты, вроде, начинаешь питаться правильно, подсчитываешь калории, следишь за ними, но после достижения цели в весе расслабляешься. Тогда и происходит постепенный набор, — объяснил Кузьменко.

Ранее стоматолог Олеся Коганова объяснила, что кариес и неправильный прикус могут не только ухудшить здоровье полости рта, но и стать причиной лишнего веса. По ее словам, отсутствие зубов приводит к отказу от свежих продуктов. Она добавила, что неправильный прикус замедляет пищеварение, создавая нагрузку на ЖКТ и провоцируя проблемы с весом.

диеты
диетологи
советы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли, куда ушла часть похищенных на укреплениях под Курском денег
В России резко осадили Пугачеву за слова о предательстве Родины
Новые iPhone 17: стоит ли покупать, цены, где и когда старт продаж в России
Россиян предупредили о последствиях ужесточения требований к ПВЗ
В Евросоюзе предупредили о последствиях инцидента с дронами в Польше
Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.