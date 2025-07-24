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24 июля 2025 в 12:15

В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде

Вице-президент АТА Мкртчян: туристы не едут в зону конфликта Камбоджи и Таиланда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы не ездят отдыхать в зону конфликта Камбоджи и Таиланда, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, обострения на границе двух стран происходят регулярно в течение последних 20 лет.

Эта история на границе [Камбоджи и Таиланда] неспокойная уже достаточно давно, на моей памяти последние 20 лет она то обостряется, то успокаивается. Проблема в том, что страны не могут поделить спорные территории. Но туристы туда не едут. И каждый год турпоток в Таиланд растет и растет. Хоть эта история только усиливается, но желания воевать у стран нет, то есть никто воевать друг с другом не будет, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что помнит 10 случаев, когда происходили вооруженные столкновения, в результате которых погибали люди. При этом, по словам Мкртчяна, происходят именно пограничные конфликты.

Ранее власти Таиланда решили закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей. Руководство страны сообщило о боестолкновениях как минимум в шести локациях. Также появились кадры боев на границе. Причиной обострения ситуации между странами стали минные поля на спорных территориях.

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