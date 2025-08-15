Психиатр объяснил, почему мужчины чаще страдают от алкоголизма Психиатр Вилков заявил, что мужчины более эмоционально нестабильны

Мужчины более эмоционально нестабильны, чем женщины, в связи с чем они чаще подвержены алкогольной зависимости, заявил «Вечерней Москве» психиатр Алексей Вилков. Вдобавок к этому мужской организм ярче реагирует на спиртные напитки, что лишь усиливает тягу к ним.

Мужчины ищут новизны, острых ощущений. При употреблении алкоголя у мужчин выделяется большее количество гормона радости (дофамина). Он вызывает положительные эмоции, при его недостатке возникают фрустрация, то есть неудовлетворенность, негативные переживания, что вновь подталкивает человека к поиску стимулятора, — объяснил Вилков.

По его словам, алкоголь для мужчин становится средством расслабления. Они не склонны выражать свои эмоции и открыто делиться переживаниями как женщины. Это и приводит к попыткам заглушить тревожные мысли и боль с помощью спиртного.

