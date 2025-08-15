Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Психиатр объяснил, почему мужчины чаще страдают от алкоголизма

Психиатр Вилков заявил, что мужчины более эмоционально нестабильны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчины более эмоционально нестабильны, чем женщины, в связи с чем они чаще подвержены алкогольной зависимости, заявил «Вечерней Москве» психиатр Алексей Вилков. Вдобавок к этому мужской организм ярче реагирует на спиртные напитки, что лишь усиливает тягу к ним.

Мужчины ищут новизны, острых ощущений. При употреблении алкоголя у мужчин выделяется большее количество гормона радости (дофамина). Он вызывает положительные эмоции, при его недостатке возникают фрустрация, то есть неудовлетворенность, негативные переживания, что вновь подталкивает человека к поиску стимулятора, — объяснил Вилков.

По его словам, алкоголь для мужчин становится средством расслабления. Они не склонны выражать свои эмоции и открыто делиться переживаниями как женщины. Это и приводит к попыткам заглушить тревожные мысли и боль с помощью спиртного.

Ранее психолог Татьяна Василькова заявила, что иногда, чтобы помочь алкоголику, нужно перестать его спасать. По ее словам, нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали близкие, поскольку так он чувствует себя значимым и нужным.

