Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов

Главные достижения современной стоматологии — полная цифровизация процесса, минимальная инвазивность, а также персонализированный подход в вопросах эстетических изменений, рассказал NEWS.ru основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев. По его словам, пациенты все чаще стремятся к комплексным результатам.

Первый [тренд] — полная цифровизация: от диагностики до изготовления ортопедических конструкций. Второй — минимально инвазивная медицина, направленная на сохранение тканей зуба. Еще один тренд — персонализированная эстетическая стоматология. Пациенты чаще стремятся к результатам, где важны и эстетика, и здоровье всей зубочелюстной системы, — сказал Бабаев.

Ранее стоматолог Александр Голант заявил, что даже один потерянный зуб может привести к серьезным нарушениям прикуса и положения зубного ряда. По его словам, может возникнуть скученности и щели. Врач отметил, что прежде всего это грозит смещением соседних зубов, которые начинают постепенно наклоняться в сторону образовавшегося промежутка.