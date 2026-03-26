26 марта 2026 в 15:00

Названы наиболее перспективные для лечения зубов ИИ-технологии

Стоматолог Бабаев: в лечении зубов эффективно применяют 3D-диагностику

Искусственный интеллект в стоматологии помогает выявить скрытые недуги, а также создать индивидуальные ортопедические конструкции для пациентов, рассказал NEWS.ru основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев. По его словам, при лечении и протезировании зубов эффективно используются 3D-диагностика и цифровое моделирование.

Наибольший клинический эффект дает 3D-диагностика, которая позволяет выявлять скрытые патологии, точно планировать сложные вмешательства и минимизировать риски. Цифровое моделирование зубов дает возможность создавать индивидуальные ортопедические конструкции с максимальной точностью, — пояснил Бабаев.

Он добавил, что также в практике часто применяются визуализаторы виртуальной улыбки, однако эта услуга скорее маркетинговая, чем клинически необходимая. Тем не менее, уточнил врач, пациент может увидеть, как будет выглядеть его улыбка после завершения лечения.

Ранее стоматолог Александр Голант заявил, что даже один потерянный зуб может привести к нарушениям прикуса и положения зубного ряда, в том числе скученности и появлению щелей. Он отметил, что прежде всего это грозит смещением соседних зубов, которые начинают постепенно наклоняться в сторону образовавшегося промежутка.

Максим Ширяев
М. Ширяев
Степанида Королева
С. Королева
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

