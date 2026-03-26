Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа Россиянка лишилась 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Макса Коржа

Россиянка по имени Арина лишилась 28 тыс. рублей при попытке приобрести билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле, рассказала пострадавшая РИА Новости. По ее словам, мошенник использовал схему с криптовалютными переводами.

Я потеряла 28 тыс. рублей. Мошенник утверждал, что точная стоимость неизвестна из-за курса валют, и добавил к цене 13% налога. Билеты я так и не получила, — сказала россиянка.

Пострадавшая пояснила, что не смогла приобрести билеты на официальном сайте из-за ограничений на использование российских банковских карт и обратилась за помощью в специализированный онлайн-чат. Там неизвестный предложил провести оплату через криптовалюту и сопровождал процесс перевода по видеосвязи. После того как первая операция была заблокирована банком, он убедил ее воспользоваться оплатой по QR-коду.

Позднее выяснилось, что переведенные средства поступили на счет в личном кабинете онлайн-казино, после чего посредник прекратил общение. По словам пострадавшей, злоумышленник сообщил ее знакомому, что получил около 600 тыс. рублей от других жертв аналогичной схемы. Женщина намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее стало известно, что организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит коллективный иск на 20 млн рублей. Причиной стал невозврат средств за билеты на мероприятие, которое было отменено. Среди пострадавших — около 300 граждан России.