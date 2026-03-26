Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа

Россиянка по имени Арина лишилась 28 тыс. рублей при попытке приобрести билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле, рассказала пострадавшая РИА Новости. По ее словам, мошенник использовал схему с криптовалютными переводами.
Я потеряла 28 тыс. рублей. Мошенник утверждал, что точная стоимость неизвестна из-за курса валют, и добавил к цене 13% налога. Билеты я так и не получила, — сказала россиянка.
Пострадавшая пояснила, что не смогла приобрести билеты на официальном сайте из-за ограничений на использование российских банковских карт и обратилась за помощью в специализированный онлайн-чат. Там неизвестный предложил провести оплату через криптовалюту и сопровождал процесс перевода по видеосвязи. После того как первая операция была заблокирована банком, он убедил ее воспользоваться оплатой по QR-коду.
Позднее выяснилось, что переведенные средства поступили на счет в личном кабинете онлайн-казино, после чего посредник прекратил общение. По словам пострадавшей, злоумышленник сообщил ее знакомому, что получил около 600 тыс. рублей от других жертв аналогичной схемы. Женщина намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
Ранее стало известно, что организаторам концерта Макса Коржа в Казахстане грозит коллективный иск на 20 млн рублей. Причиной стал невозврат средств за билеты на мероприятие, которое было отменено. Среди пострадавших — около 300 граждан России.